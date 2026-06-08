Panamá respalda a Rodrigo Paz y condena intentos de desestabilizar Bolivia

Panamá reiteró este lunes su respaldo al Gobierno democrático de Bolivia bajo el mando de Rodrigo Paz y expresó su preocupación por las acciones de grupos que, según indicó, buscan alterar el orden constitucional y generar inestabilidad en ese país sudamericano.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), el istmo reafirmó su compromiso con la democracia, el respeto al Estado de Derecho y la voluntad soberana de los pueblos expresada mediante elecciones libres y transparentes.

En ese contexto, el gobierno panameño manifestó su apoyo al presidente Paz, así como a las instituciones legítimamente constituidas del Estado Plurinacional de Bolivia, al reconocer el mandato otorgado por los ciudadanos a través de las urnas.

La Cancillería panameña señaló que observa con “profunda preocupación” las acciones promovidas por grupos extremistas y actores desestabilizadores que, a su juicio, pretenden alterar el orden democrático, fomentar la confrontación social y obstaculizar el acceso de la población a bienes esenciales como alimentos y medicamentos.

Según el comunicado, los bloqueos y otras medidas de presión que se han registrado en Bolivia están afectando de manera significativa la vida cotidiana de miles de ciudadanos, generando dificultades para el abastecimiento y la movilidad en distintas regiones del país.

Panamá rechazó de manera categórica cualquier intento de socavar la estabilidad institucional boliviana mediante mecanismos ajenos a la democracia y al marco legal vigente. Asimismo, enfatizó que las diferencias políticas y sociales deben resolverse a través del diálogo, el respeto a las instituciones y los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes del país.

“El Gobierno de Panamá considera que toda diferencia política o social debe canalizarse mediante el diálogo, el respeto a las instituciones y los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes bolivianas”, destacó la declaración oficial.

El Gobierno panameño reiteró que la defensa de la institucionalidad democrática y el respeto a los resultados electorales constituyen principios fundamentales para la estabilidad política y el desarrollo de los países de la región.