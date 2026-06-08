Panamá respalda a Rodrigo Paz y condena intentos de desestabilizar Bolivia

<b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá </a>reiteró este lunes su respaldo al Gobierno democrático de Bolivia bajo el mando de <a href="/tag/-/meta/rodrigo-paz-pereira">Rodrigo Paz</a></b> y expresó su preocupación por las acciones de grupos que, según indicó, buscan alterar el orden constitucional y generar inestabilidad en ese país sudamericano.A través de un comunicado emitido por el <b><a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE)</a></b>, el istmo reafirmó su compromiso con la democracia, el respeto al Estado de Derecho y la voluntad soberana de los pueblos expresada mediante elecciones libres y transparentes.En ese contexto, <b>el gobierno panameño manifestó su apoyo al presidente Paz, así como a las instituciones legítimamente constituidas del Estado Plurinacional de Bolivia, al reconocer el mandato otorgado por los ciudadanos a través de las urnas</b>.La Cancillería panameña señaló que observa con <i>'profunda preocupación'</i> las acciones <b>promovidas por grupos extremistas y actores desestabilizadores que, a su juicio, pretenden alterar el orden democrático, fomentar la confrontación social y obstaculizar el acceso de la población a bienes esenciales</b> como alimentos y medicamentos.Según el comunicado, los bloqueos y otras medidas de presión que se han registrado en Bolivia <b>están afectando de manera significativa la vida cotidiana de miles de ciudadanos, generando dificultades para el abastecimiento y la movilidad en distintas regiones del país</b>.Panamá rechazó de manera categórica cualquier intento de socavar la estabilidad institucional boliviana mediante mecanismos ajenos a la democracia y al marco legal vigente. Asimismo, <b>enfatizó que las diferencias políticas y sociales deben resolverse a través del diálogo, el respeto a las instituciones y los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes del país</b>.<i>'El Gobierno de Panamá considera que toda diferencia política o social debe canalizarse mediante el diálogo, el respeto a las instituciones y los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes bolivianas'</i>, destacó la declaración oficial.El Gobierno panameño reiteró que la defensa de la institucionalidad democrática y el respeto a los resultados electorales constituyen principios fundamentales para la estabilidad política y el desarrollo de los países de la región.