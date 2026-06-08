Defensoría investigará denuncias de familiares de reclusos de La Joyita y La Joya

La Defensoría del Pueblo anunció que dará seguimiento a las inquietudes planteadas por familiares de personas privadas de libertad recluidas en los centros penitenciarios La Joyita y La Joya, así como de aquellos reclusos que fueron trasladados recientemente hacia la provincia de Chiriquí.

La institución informó que, como parte de las acciones adoptadas, abrirá dos quejas colectivas con el objetivo de investigar posibles afectaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y evaluar los casos particulares expuestos por sus familiares.

Didimo Cerrud, representante de la Defensoría del Pueblo, señaló que la entidad se encuentra próxima a iniciar las investigaciones correspondientes, las cuales darán seguimiento a los acontecimientos registrados recientemente en La Joyita y al proceso de traslado de privados de libertad hacia otros centros penitenciarios del país.