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Defensoría investigará denuncias de familiares de reclusos de La Joyita y La Joya

La Defensoría del Pueblo vigilará condiciones de detención de reclusos tras recientes traslados
La Defensoría del Pueblo vigilará condiciones de detención de reclusos tras recientes traslados Defensoría del Pueblo
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/06/2026 11:46
La Defensoría del Pueblo abrió dos quejas colectivas para dar seguimiento a denuncias relacionadas con personas privadas de libertad en La Joyita, La Joya y Chiriquí.

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La Defensoría del Pueblo anunció que dará seguimiento a las inquietudes planteadas por familiares de personas privadas de libertad recluidas en los centros penitenciarios La Joyita y La Joya, así como de aquellos reclusos que fueron trasladados recientemente hacia la provincia de Chiriquí.

La institución informó que, como parte de las acciones adoptadas, abrirá dos quejas colectivas con el objetivo de investigar posibles afectaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y evaluar los casos particulares expuestos por sus familiares.

Didimo Cerrud, representante de la Defensoría del Pueblo, señaló que la entidad se encuentra próxima a iniciar las investigaciones correspondientes, las cuales darán seguimiento a los acontecimientos registrados recientemente en La Joyita y al proceso de traslado de privados de libertad hacia otros centros penitenciarios del país.

Además, la Defensoría mantendrá vigilancia sobre aspectos relacionados con las condiciones de detención, la alimentación, el acceso a insumos básicos, la atención a las necesidades de los internos y las medidas de seguridad dentro de los centros penitenciarios involucrados.

La entidad destacó que estas acciones forman parte de su labor de supervisión y protección de los derechos fundamentales, especialmente en situaciones que requieran una evaluación independiente para garantizar el respeto de la dignidad humana y el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Con estas medidas, la Defensoría busca dar respuesta a las preocupaciones manifestadas por los familiares y mantener un monitoreo constante sobre las condiciones en las que permanecen las personas privadas de libertad.

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