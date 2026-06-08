Estados Unidos inaugura academia de seguridad aeroportuaria en Panamá

La influencia operativa del gobierno de los Estados Unidos sobre la seguridad fronteriza de Panamá sumó un nuevo eslabón este lunes 8 de junio con la inauguración oficial de la Academia Regional de Seguridad Aeroportuaria. La obra se entregó equipada con tecnología e insumos gestionados directamente por la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado estadounidense.

La nueva infraestructura civil, ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, estará bajo la administración de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) a través del Instituto Superior para la Formación Profesional Aeronáutica (ISFPA). No obstante, los componentes clave de su operación técnica especializada provienen de agencias de seguridad norteamericanas.

La academia incluye un salón de simulación de alta tecnología para escenarios operativos y un laboratorio que reproduce un punto de control de seguridad con sistemas avanzados de detección y monitoreo; no obstante, ninguna de las entidades panameñas ni la delegación diplomática estadounidense reveló el costo financiero total de la obra ni el valor de los equipos donados.

La gestión del equipamiento avanzado de inspección, la tecnología y el mobiliario moderno corrió por cuenta de la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La dependencia trabajó en colaboración directa con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP) del Departamento de Justicia estadounidense.

Durante el acto oficial, que contó con la presencia del embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, las autoridades locales justificaron la instalación del centro técnico bajo el argumento de la responsabilidad geopolítica que mantiene el país.

El director general de la AAC, Rafael Bárcenas, señaló que Panamá ocupa una posición estratégica para la conectividad aérea del continente, condición que exige mantener una vigilancia permanente y fortalecer las capacidades técnicas de los inspectores, operadores y especialistas en protección de la aviación civil (AVSEC).

Por su parte, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, recordó que por la terminal aérea transitan diariamente miles de pasajeros que conectan a Panamá con más de 90 destinos internacionales. Según el directivo, la apertura de este centro constituye una preparación necesaria ante el dinamismo de la industria, aunque evitó detallar si la presencia de los sistemas norteamericanos implicará modificaciones inmediatas en los protocolos de revisión vigentes para los viajeros.

Las instalaciones cuentan con cuatro aulas de formación especializada y una biblioteca orientada exclusivamente al estudio de normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El uso de la tecnología transferida por la TSA y el ICITAP proyecta que las futuras cohortes de seguridad aeroportuaria regional se alineen estrictamente con los parámetros operativos de control fronterizo definidos por Washington.