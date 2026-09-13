Oferta exportable de Panamá alcanza $913.1 millones y sube 18.5% a julio

La oferta exportable total de Panamá alcanzó $913.1 millones a julio de 2026, un incremento de $142.5 millones, equivalente a 18.5%, frente a los $770.6 millones del mismo periodo de 2025, según el informe de desempeño comercial de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). El resultado incluye $654.8 millones en exportaciones registradas y $258.3 millones en exportaciones de valor agregado provenientes de regímenes especiales, como las zonas francas y el Área Económica Especial Panamá Pacífico. Las exportaciones de valor agregado desde estos regímenes crecieron 47.5%. En el caso de las exportaciones registradas, el aumento fue de $59.3 millones, al pasar de $595.5 millones a julio de 2025 a $654.8 millones en los primeros siete meses de 2026. Esto representa un crecimiento de 10.0%. Las cifras de exportaciones registradas excluyen las ventas de concentrado de cobre, debido al cese de operaciones de la mina de cobre a finales de 2023. El desempeño exportador también muestra un mayor peso de los productos agropecuarios. El MICI señala que la reactivación de las exportaciones de frutas, especialmente de banano, se encuentra entre las principales responsables del repunte. Las frutas representaron 15.5% del total de las exportaciones de bienes.

Camarones y banano lideran la oferta

Por subpartidas arancelarias, los camarones congelados se mantuvieron como el principal producto de exportación de Panamá a julio de 2026. Las ventas alcanzaron $77.7 millones, un incremento de 11.9%. Los bananos ocuparon el segundo lugar, con $64.2 millones, un crecimiento de 9.8%. Les siguieron la teca en bruto, con $36.0 millones y un aumento de 5.5%, y el aceite de palma en bruto, con $34.3 millones y un incremento de 5.2%. Entre los principales productos también figuraron las grasas y aceites de pescado y sus fracciones, con $26.4 millones y un aumento de 4.0%; los desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero, con $25.5 millones y un crecimiento de 3.9%; y los medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, con $24.1 millones, equivalentes a 3.7%. Completaron los diez principales productos las sandías frescas, con $21.8 millones; el café sin tostar ni descafeinar, con $21.4 millones, y los desperdicios y desechos de oro o de chapado, con $19.8 millones. En conjunto, estas diez subpartidas concentraron 53.6% de las exportaciones registradas durante los primeros siete meses del año.

Pescados y frutas ganan participación

Por capítulos del Sistema Armonizado, los pescados y crustáceos lideraron las exportaciones con una participación de 18.3%. Las frutas ocuparon el segundo lugar, con 15.5%, seguidas por grasas y aceites, con 11.4%; madera y manufacturas de madera, con 6.5%; fundición, hierro y acero, con 6.0%; y productos farmacéuticos, con 4.2%. También destacaron los azúcares, con 3.4%; el café, con 3.3%; las perlas finas y piedras preciosas, con 3.3%; y las carnes y despojos comestibles, con 2.9%. El informe señala que la recuperación del banano ha elevado el peso relativo de las frutas dentro del total exportado.

Los destinos

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones panameñas acumuladas a julio de 2026, con $110.9 millones, equivalentes a 16.9% del total. Le siguió Taiwán, con $83.0 millones y una participación de 12.7%. Después aparecen la Zona Libre de Colón, con $50.4 millones y 7.7%; Países Bajos, con $48.2 millones y 7.4%; e India, con $44.3 millones y 6.8%. También figuran Costa Rica, con $31.4 millones y 4.8%; Dinamarca, con $26.4 millones y 4.0%; México, con $22.0 millones y 3.4%; China Continental, con $21.1 millones y 3.2%; y Tailandia, con $13.8 millones y 2.1%. Los diez principales mercados concentraron 69.0% de las exportaciones registradas de Panamá durante los primeros siete meses de 2026.

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