Ofrecen capacitación gratuita para el sector turístico panameño

En un esfuerzo por elevar la competitividad del sector y reafirmar el rol del turismo como motor de desarrollo, Copa Airlines realizó este miércoles el Foro de Capacitación Turística Copa Airlines.

Bajo el lema “Elevando Juntos el Turismo por Panamá”, este evento gratuito reunió a más de 500 participantes, incluyendo estudiantes, emprendedores, pymes, representantes de gremios y autoridades.

La agenda del Foro estuvo diseñada para ofrecer una visión integral que combine servicio, innovación y estrategias prácticas para el crecimiento sostenible de los negocios:

Cultura de Servicio: Se aborda la importancia de crear una cultura de servicio que potencie la marca Panamá y eleve la experiencia del visitante.

Tendencias del Viajero: Charlas sobre lo que realmente buscan los turistas al viajar.

Estrategia Empresarial: Se exploraron temas clave como la necesidad de entender el marketing más allá de las redes sociales y la importancia de aprovechar diferentes métodos de pago para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.

El encuentro contó con expositores expertos en marketing y gestión turística, además de voceros de Copa Airlines, quienes compartirán el modelo Copa como un ejemplo práctico de consistencia, servicio y excelencia operativa.

Este foro fue un espacio clave para que los asistentes adapten los conocimientos y las herramientas compartidas a su realidad empresarial, fortalezcan sus ofertas y se preparen para “despegar hacia nuevas oportunidades” en los mercados nacional e internacional.