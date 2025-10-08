Ofrecen capacitación gratuita para el sector turístico panameño

En un esfuerzo por elevar la competitividad del sector y reafirmar el rol del turismo como motor de desarrollo, <b><a href="/tag/-/meta/copa-airlines">Copa Airlines </a></b>realizó este miércoles el <b>Foro de Capacitación Turística Copa Airlines. </b>Bajo el lema <b>'Elevando Juntos el Turismo por Panamá'</b>, este evento gratuito reunió a más de 500 participantes, incluyendo estudiantes, emprendedores, pymes, representantes de gremios y autoridades. La agenda del Foro estuvo diseñada para ofrecer una visión integral que combine servicio, innovación y estrategias prácticas para el crecimiento sostenible de los negocios:<b>Cultura de Servicio:</b> Se aborda la importancia de crear una cultura de servicio que potencie la marca Panamá y eleve la experiencia del visitante.<b>Tendencias del Viajero</b>: Charlas sobre lo que realmente buscan los turistas al viajar.<b>Estrategia Empresarial</b>: Se exploraron temas clave como la necesidad de entender el marketing más allá de las redes sociales y la importancia de aprovechar diferentes métodos de pago para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.El encuentro contó con expositores expertos en marketing y gestión turística, además de voceros de Copa Airlines, quienes compartirán el modelo Copa como un ejemplo práctico de consistencia, servicio y excelencia operativa.Este foro fue un espacio clave para que los asistentes adapten los conocimientos y las herramientas compartidas a su realidad empresarial, fortalezcan sus ofertas y se preparen para 'despegar hacia nuevas oportunidades' en los mercados nacional e internacional.