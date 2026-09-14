OMC: Comercio mundial de mercancías resiste los vientos en contra

El comercio mundial de mercancías mantiene su trayectoria por encima de la tendencia a mediados de 2026, pese a un escenario marcado por tensiones geopolíticas, incertidumbre sobre las políticas comerciales y los efectos del conflicto en Oriente Medio. El Barómetro del Comercio de Mercancías de la Organización Mundial del Comercio (OMC), publicado el 9 de septiembre, registró una lectura de 102,0, superior al valor de referencia de 100 y también a la lectura anterior de 101,7, correspondiente a junio. El resultado señala que el intercambio mundial de bienes continúa creciendo y ha ganado impulso en los últimos meses. El barómetro es un indicador compuesto adelantado que permite anticipar la trayectoria del comercio de mercancías frente a las tendencias recientes. Una lectura superior a 100 indica que los volúmenes comerciales se encuentran por encima de la tendencia, mientras que un valor inferior refleja un desempeño por debajo de ella. La lectura de septiembre adquiere relevancia porque el comercio internacional enfrenta varios factores adversos. El impacto del conflicto en Oriente Medio presiona las condiciones del intercambio, mientras la incertidumbre sobre las políticas comerciales mantiene riesgos para las cadenas de suministro y los flujos internacionales de bienes. Sin embargo, parte de esas presiones está siendo compensada por la demanda de componentes electrónicos y otros bienes asociados con la inversión en inteligencia artificial (IA).

La tecnología sostiene el impulso

El comportamiento de los componentes del barómetro muestra dónde se concentra esa fortaleza. El índice de componentes electrónicos alcanzó 104,9, la lectura más elevada entre los indicadores que integran el barómetro, impulsado por la demanda de bienes vinculados al desarrollo de aplicaciones y sistemas de inteligencia artificial. También destaca el índice de pedidos de exportación, con 103,5. Por su capacidad para anticipar la evolución del comercio, su incremento apunta a una continuidad del crecimiento de las mercancías en los próximos meses. El transporte aéreo internacional registró una lectura de 102,8, mientras el comercio de materias primas agrícolas alcanzó 102,6. Ambos indicadores se ubicaron con claridad por encima de la tendencia. El índice de productos automotrices, por su parte, llegó a 101,5, ligeramente por encima del nivel de referencia. La excepción fue el índice de transporte marítimo de contenedores, que registró 99,6 y se situó ligeramente por debajo de la tendencia. El resultado contrasta con el desempeño del resto de los componentes y refleja que no todos los segmentos del comercio internacional avanzan al mismo ritmo. En conjunto, los indicadores muestran que el comercio de mercancías conserva capacidad de resistencia frente a un entorno de mayor incertidumbre. La fortaleza de los pedidos de exportación y de los componentes electrónicos ofrece, además, una señal favorable para los meses siguientes, aunque persisten riesgos asociados a la geopolítica y a las políticas comerciales.

Perspectiva de crecimiento