Panamá alista debate legislativo para aprobar el uso de bioetanol al 10% en las gasolinas

La Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa) presentó este miércoles 10 de diciembre los avances, beneficios y perspectivas del Programa Nacional de Biocombustible, una propuesta que, según el gremio, se perfila como pieza clave para impulsar el sector agroindustrial, generar empleo rural, reducir emisiones y avanzar hacia una transición energética que disminuya la dependencia del país de los combustibles fósiles.

Durante la exposición, el presidente de Azucalpa, Rodrigo Cardenal, anunció que el Proyecto de Ley 443, que busca incorporar bioetanol al 10% (E10) en las gasolinas, será discutido en primer debate en enero en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. Cardenal destacó que el bioetanol es “un líquido inflamable con muchas calidades que lo hacen idóneo para el uso en motores de combustión interna”, al explicar que se obtiene por fermentación de materia vegetal.

Azucalpa detalló que el diseño del programa se ha basado en un riguroso análisis técnico, acompañado por un trabajo coordinado entre la Secretaría Nacional de Energía (SNE), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y representantes del sector productivo y comercial. En este proceso se realizaron evaluaciones agrícolas, financieras, logísticas, regulatorias, comerciales y ambientales para asegurar que la implementación del E10 sea segura, eficiente y económicamente viable.

Para el gremio, el país enfrenta una coyuntura estratégica. “El Programa Nacional de Biocombustible representa una oportunidad histórica para Panamá. Estamos impulsando una política pública responsable, sin subsidios, sin incrementos en el precio al consumidor y sin sacrificio fiscal. Con el E10, Panamá avanza hacia una matriz energética más limpia, fortalece su agroindustria y genera miles de empleos en las comunidades rurales”, afirmó Cardenal. Entre los beneficios más destacados se encuentra la creación de más de 30,000 empleos directos e indirectos, lo que supondría un impulso determinante para el desarrollo económico rural y la expansión de la actividad agrícola e industrial.

La hoja de ruta del programa también contempla una reducción significativa de la huella de carbono del sector transporte y una alineación con estándares internacionales. Según las proyecciones, el uso de bioetanol generaría más de $239 millones en salarios y prestaciones entre el primer y sexto año, además de un impacto económico anual recurrente estimado entre $90 millones y $120 millones una vez que las plantas estén operativas.

El plan de inversiones es robusto. Incluye la construcción de plantas de co-generación de bioenergía capaces de producir entre 80 MW y 100 MW de energía renovable a partir de bagazo de caña, lo que representaría inversiones entre $372.7 millones y $497.4 millones. A nivel agrícola, se prevé ampliar el área de siembra de 16,750 a 22,000 hectáreas, junto con inversiones en preparación y siembra estimadas entre $36.9 millones y $48.4 millones. La adquisición de maquinaria, equipos y sistemas de riego requerirá entre $16.7 millones y $22 millones, mientras que las plantas de destilación y deshidratación demandarían inversiones adicionales de $93 millones a $130 millones.

La Asociación subrayó que “el uso del bioetanol diversifica la oferta de combustibles y disminuye la dependencia de los pocos países productores de petróleo en el mundo”, resaltando la importancia de avanzar hacia una matriz energética más diversificada y sostenible. Recordó además que más de 60 países utilizan el E10 para mejorar la calidad del aire y fortalecer la seguridad energética.

El Gobierno también ha dado pasos importantes. El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 24-25, que modifica la Ley 42 de 2011 para permitir el uso de bioetanol al 10% en la gasolina, en un acuerdo alcanzado con la industria petrolera y el sector productor. Una vez sancionada la ley, la SNE será responsable de reglamentar el Programa Nacional de Biocombustibles y coordinarlo con el MICI, MIDA, MiAmbiente y el MEF.

Finalmente, Azucalpa aportó datos sobre la evolución global del bioetanol: la producción mundial alcanzó 31,210 millones de galones en 2024, con Estados Unidos y Brasil como líderes, seguidos por la Unión Europea y China. Señaló que casi todo el bioetanol proviene de almidón de maíz, caña de azúcar o sorgo, y recordó que el 99% de la gasolina en Estados Unidos contiene E10, mezcla compatible con toda la infraestructura de distribución actual.