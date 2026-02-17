Panamá arranca 2026 con leve repunte inflacionario de 0.2 % en enero

La mayor variación se observó en seguros y servicios financieros, con un incremento de 1.1 %, explicado por el alza de 1.5 % tanto en 'seguro de automóvil' como en 'servicios financieros'.Le siguió la división vivienda, agua, electricidad y gas, que aumentó 0.9 %, impulsada principalmente por el encarecimiento de la electricidad, que subió 4.8 %, la variación más significativa dentro de esta categoría.En recreación, deporte y cultura, el incremento fue de 0.5 %, destacando el aumento de 3.6 % en 'paquetes turísticos', lo que sugiere una recuperación estacional de la demanda de servicios vinculados al ocio y viajes.El rubro transporte registró un alza de 0.4 %, con un fuerte repunte de 29.1 % en 'transporte de pasajeros por aire, nacional e internacional', uno de los movimientos más pronunciados del mes y que incidió directamente en la variación general del índice.Por su parte, servicios de restaurantes y alojamientos creció 0.2 %, debido al aumento de precios en 'restaurantes, cafés y similares' (0.2 %) y en 'servicios de alojamiento' (0.1 %), particularmente en hoteles, moteles y posadas.En alimentos y bebidas no alcohólicas, el alza fue de 0.1 %, con incrementos de 1.1 % en 'café y té', 0.8 % en 'carnes' —especialmente carne fresca, refrigerada y embutidos— y 0,7 % en 'pescados y mariscos', incluyendo pescado y camarones frescos. Asimismo, bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 0.1 %, con una variación de 0.8 % en 'destilados, licores y vinos'.Las divisiones de salud y cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos mostraron leves aumentos.