  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Panamá avanza en su adhesión a la Organización Internacional del Cacao

En el encuentro con la ICCO estuvo el vicecanciller, Carlos Hoyos, y la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego.
En el encuentro con la ICCO estuvo el vicecanciller, Carlos Hoyos, y la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego. | Cedida
Por
Manuel Vega Loo
  • 29/08/2025 14:03
Panamá se integra a la ICCO con el objetivo de consolidar al país como actor relevante en el comercio mundial de este rubro.

La administración del presidente José Raúl Mulino, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Comercio e Industrias y de Desarrollo Agropecuario, encabezó este viernes 29 de agosto una jornada de trabajo orientada a la adhesión del país a la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés).

Panamá se integra a la ICCO con el objetivo de consolidar al país como actor relevante en el comercio mundial de este rubro.

En el encuentro con la ICCO estuvo el vicecanciller, Carlos Hoyos, y la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, quienes recibieron al director ejecutivo de ICCO, Michel Arrion.

Durante la reunión se subrayó la incorporación de que Panamá le permita a la ICCO fortalecer la visibilidad internacional del cacao fino y de aroma producido en el país.

Además, de facilitar el acceso a proyectos de cooperación técnica, financiamiento internacional, estudios especializados y espacios de decisión en la agenda global del cacao.

“El valor estratégico de esta adhesión potencia la competitividad del sector y consolida a Panamá como referente regional en la producción de cacao de calidad”, afirmó Hoyos.

Por su parte, la viceministra Ábrego estacó que la estrategia gubernamental se enmarca en la campaña “Hecho en Panamá”, orientada a promover la producción nacional en mercados internacionales. Recordó que recientemente se presentó en el Museo del Cacao y el Chocolate en Bruselas una exposición sobre el ciclo completo del cacao panameño.

Arrion, en tanto, reconoció “el potencial panameño en el cultivo del cacao y la importancia de recuperar la clasificación internacional del país como productor de cacao fino y de aroma”.

VIDEOS

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo