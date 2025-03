Panamá busca potenciar su industria fílmica

La filmación de películas y series en Panamá generó $22,8 millones en ganancias en 2024, confirmó el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, como parte del trabajo que la Comisión Fílmica de Panamá está realizando.

Se trata de una industria que produjo 2.106 empleos directos el año pasado. “Panamá da un incentivo del 25 % de retorno a empresas que realizan filmaciones acá”, detalló.

“Esta misma industria, en países como República Dominicana, genera $300 millones todos los años. Panamá tiene todo lo necesario para hacer algo como eso, porque ya se han hecho cosas increíbles”, comentó Moltó.

Entre las producciones que se concretaron ese año están: Coolie (película estadounidense), con una inversión de $2,3 millones, que fue filmada en lugares ubicados en Capira, provincia de Panamá Oeste; Portobelo, en Colón, y el Casco Antiguo, en ciudad de Panamá.

Otro caso que destaca es la segunda temporada de Dondi, que tuvo una inversión de $7 millones y que produjo 259 empleos locales.

En la línea de los reality shows están: Greenlight, con Mr. Beats, Amazon y Deadly detrás. Así como Contest. Ambas filmaciones representaron una inversión combinada de $8,1 millones, y generaron unos 360 empleos.

Entre agosto y diciembre de 2024, Panamá acogió 13 producciones cinematográficas provenientes de Canadá, Estados Unidos, Francia y cine local.

“La inversión generada ha impactado positivamente en sectores como infraestructura, turismo, formación profesional y servicios especializados, destacando el potencial de Panamá como un hub cinematográfico en la región”, resaltó el titular de Comercio.

Desde el MICI consideran que lo que hace a este país atractivo para las producciones internacionales son: las ubicaciones estratégicas, la variedad de clima, la agilidad de los procesos y permisos y el apoyo logístico que brinda la Comisión Fílmica de Panamá.

Sobre esta última, Moltó resaltó que ha ayudado al desarrollo de producciones locales, como Despierta Mamá, la cual participó de las nominaciones de los premios Óscar y la distribución de producciones panameñas en cines de América Latina.

”Panamá es un destino perfecto para las producciones internacionales. Queremos crecer en esta industria y no nos cuesta nada, porque implica aprovechar lo que ya tenemos como nación”, comentó.

Es por eso que desde la Comisión Fílmica de Panamá lanzaron, en febrero de este año, una campaña para promocionar al país como un potencial referente para las filmaciones internacionales, bajo el nombre Welcome to Panama.

El video promocional, que ese encuentra en las redes sociales del MICI, posee frases en inglés, cuya traducciones son: “Bienvenidos a Panamá. Somos una nación amigable, con ubicaciones, etnias y culturas diversas”.

La puesta audiovisual presenta algunos de los puntos turísticos de mayor interés que tiene el país, como las playas, las comarcas, el Casco Antiguo, el Causeway y otros.

Adicional a esto, refuerza la soberanía del país sobre el Canal de Panamá, con frases como “Sí, nosotros somos dueños del Canal y lo compartimos con el mundo”.

“Tu equipo se sentirá seguro aquí y tus actores estarán felices”, agregó el video.

Como ejemplo de esto tenemos la película de El escuadrón suicida, estrenada en 2021 y filmada parcialmente en suelo panameño, la cual, al final de los créditos, muestra un agradecimiento al gobierno y a la población de Panamá, por todo el apoyo recibido durante la grabación.

Otras cintas de gran renombre que fueron grabadas en suelo panameño son: 007 Quantum of solace (que tiene escenas en el Café Coca-Cola), Manos de Piedra (que narra la vida del boxeador panameño, Roberto Durán), la cuarta temporada de La Casa de Panamá (con escenas en la ciudad y las comarcas), Contrabando, Escobar: Paradise Lost, Basic, The Tailor of Panama y Herbie Goes Bananas, entre otros filmes.