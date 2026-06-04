Panamá cierra el primer cuatrimestre con un déficit fiscal de $1,387 millones: ¿Qué dicen los expertos?

La mejora en el balance general responde a que los ingresos crecieron a un ritmo mayor que los gastos. Los ingresos totales del SPNF alcanzaron $5,127.0 millones entre enero y abril, lo que representa un aumento de $599.8 millones (13.2%) frente a los $4,527.2 millones del mismo periodo del año pasado. La mayor parte correspondió a ingresos corrientes del gobierno general, los cuales totalizaron $4,646.8 millones, un alza del 10.7% con respecto al primer cuatrimestre de 2025. En este grupo, los ingresos del gobierno central ascendieron a $2,711.4 millones, un incremento del 2.3%. Por su parte, los ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) mostraron un incremento del 26.0%, sumando $1,870.9 millones relacionado con una mejor recaudación de cuotas obrero-patronales. Mientras tanto, los ingresos de las agencias consolidadas sumaron $64.5 millones, reflejando un aumento del 5.8%. Por el lado de los renglones menores y de capital, el balance operacional de las empresas públicas ascendió a $32.5 millones (-56.6%), las agencias no consolidadas y otros aportaron $244.0 millones (-2.9%), los ingresos de capital fueron de $197.8 millones, la concesión neta de préstamos se situó en $5.8 millones (63.5%) y las donaciones quedaron en cero.En la acera contraria, el gasto total del SPNF se ejecutó en $6,514.1 millones, lo que representa una variación de -0.1% frente a abril de 2025. En gastos corrientes se ejecutaron $5,274.7 millones (un alza del 4.5%), impulsado principalmente por los compromisos operativos del Gobierno Central y de la CSS. Mientras tanto, el gasto de capital pasó de $1,473.2 millones a abril de 2025 a $1,239.4 millones en 2026 mostrando una reducción de 15.9% este año. A pesar del recorte, el Gobierno ha reportado inversiones vinculadas a la Línea 3 del Metro, el Cuarto Puente sobre el Canal, la autopista Madden-Colón, proyectos viales, hospitales, agua potable y educación. En gastos por pagos de intereses fueron $1,165.2 millones (2.2%), de los cuales $1,044.5 millones (2.9%) corresponden a intereses externos (bancos u organismos multilaterales) y $120.7 millones a internos (-3.5%).