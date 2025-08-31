Panamá deberá esperar hasta 2026 para eliminar la tarjeta amarilla de la UE

No será hasta principios del 2026, que Panamá podrá conocer si sale o no de la clasificación de la tarjeta amarilla, que lo mantiene como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que corresponde a la Unión Europea (UE), así lo confirmó el administrador general de lal Autoridad de los Recursos Acuátivos (ARAP), Eduardo Carrasquilla.

“Panamá esta dando los pasos correctos. Definitivamente estamos limitado de presupuesto, pero estamos confiados que a principios del próximo año podremos recibir la visita de la UE para demostrar que en enfecto estamos cumpliendo contra la lucha de la pesca ilegal”, comentó Carrasquilla, a este medio.

“Hemos venido avanzando en un proceso de diálogo amplio y con muchos aspectos técnicos que el país ha venido desarrollando. Tenemos un avance importante en cuanto al control de la flota pesquera internaciona y nacional”, añadió.

El administrador general de la ARAP adelantó que la semana pasada fueron notificados de una asignación presupuestaria que les permitirá adquirir un software de trazabilidad pesquera para que la pesca nacional cuente con la certificación de legalidad para ser aceptados por la UE.

Aparte del software, dijo, la entidad esta nombrando a 50 inspectores de pesca, que van a participar de manera permanente dentro de las plantas procesadoras de exportación, así como también estan adquiriendo botes patrulleros que permitirán a la entidad fiscalizar los procesos de pesca en la zona económica exclusiva de aguas nacionales.

”Todo este conjunto de acciones creemos que en los próximos días ya podremos estar concretando todas estas tareas, que nos llevarán a estar en una posición real de control de nuestra pesca nacional”, manifestó Carrasquilla.