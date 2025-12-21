Jubilados y pensionados recibirán próximos pagos a partir de 2026

Asimismo, este sector de la población también recibirá pagos adicionales durante el año 2026 , conforme a los beneficios establecidos por ley, como lo son el bono permanente y bono navideño.

Tras culminar el calendario oficial de pagos correspondiente al año 2025 de la Caja de Seguro Social (CSS) , los jubilados y pensionados de Panamá comenzarán a recibir los pagos programados a partir de enero de 2026, manteniendo el esquema de quincenas habituales.

Los jubilados y pensionados recibirán pagos adicionales establecidos por ley

Entre estos desembolsos se encuentra el bono permanente, cuyo pago de diciembre representa el último aporte anual establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024. Este beneficio asciende a un total de 140.00 dólares, distribuidos en 50.00 dólares en abril, 50.00 dólares en agosto y 40.00 dólares en diciembre.

La CSS aclaró que este bono no aplica para las personas que ingresaron a la planilla de jubilados y pensionados después de la promulgación de dicha ley.

De manera adicional, los jubilados y pensionados recibirán el bono navideño, amparado en el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 y en la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, normativas que garantizan este beneficio anual a este sector de la población.