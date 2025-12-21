Jubilados y pensionados recibirán próximos pagos a partir de 2026

Entre estos desembolsos se encuentra el bono<b> </b>permanente, cuyo pago de diciembre representa el último aporte anual establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024. Este beneficio asciende a un total de 140.00 dólares, distribuidos en 50.00 dólares en abril, 50.00 dólares en agosto y 40.00 dólares en diciembre.La CSS aclaró que este bono no aplica para las personas que ingresaron a la planilla de jubilados y pensionados después de la promulgación de dicha ley.De manera adicional, los jubilados y pensionados recibirán el bono navideño, amparado en el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 y en la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, normativas que garantizan este beneficio anual a este sector de la población.