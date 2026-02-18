Panamá, el tercer país más próspero de América Latina

Panamá consolida su posicionamiento regional al ubicarse como el tercer país más próspero de América Latina, según el Índice de Prosperidad Mundial 2024 presentado por HelloSafe. El estudio analizó 186 países bajo un enfoque multidimensional que combina variables económicas, sociales y medioambientales, superando los indicadores tradicionales como el Producto Interno Bruto (PIB).Con 40,36 puntos, Panamá solo es superado en la región por Chile (43,19) y Uruguay (42,48), dos economías que históricamente han mostrado altos estándares en desarrollo humano y estabilidad institucional. El resultado coloca al país en el podio latinoamericano y por encima de economías de mayor tamaño como México (33,22) y Brasil (29,57), evidenciando que prosperidad no es sinónimo exclusivo de volumen económico.