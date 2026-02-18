  1. Inicio
Panamá, el tercer país más próspero de América Latina

Panamá destaca en el ranking global de prosperidad por su estabilidad y desempeño integral.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 19/02/2026 00:00

Con 40,36 puntos en el Índice de Prosperidad Mundial 2024 de HelloSafe, Panamá destaca en América Latina por su desempeño integral en desarrollo económico, calidad de vida y estabilidad, entre 186 países evaluados más allá del PIB tradicional

Panamá consolida su posicionamiento regional al ubicarse como el tercer país más próspero de América Latina, según el Índice de Prosperidad Mundial 2024 presentado por HelloSafe. El estudio analizó 186 países bajo un enfoque multidimensional que combina variables económicas, sociales y medioambientales, superando los indicadores tradicionales como el Producto Interno Bruto (PIB).

Con 40,36 puntos, Panamá solo es superado en la región por Chile (43,19) y Uruguay (42,48), dos economías que históricamente han mostrado altos estándares en desarrollo humano y estabilidad institucional. El resultado coloca al país en el podio latinoamericano y por encima de economías de mayor tamaño como México (33,22) y Brasil (29,57), evidenciando que prosperidad no es sinónimo exclusivo de volumen económico.

Un enfoque más allá del crecimiento

El índice de HelloSafe no se limita a medir riqueza, sino que incorpora factores como desigualdad, pobreza, calidad de vida, estabilidad macroeconómica y sostenibilidad ambiental. Bajo esta óptica integral, Panamá logra una posición destacada gracias a su plataforma logística global, su centro financiero internacional y un entorno relativamente estable en comparación con otros países de la región.

Este enfoque resulta clave para entender el valor del tercer lugar regional. No se trata únicamente de crecimiento económico, sino de cómo ese crecimiento se traduce —o no— en bienestar y condiciones estructurales favorables.

Comparación regional

Detrás de Panamá se ubican Costa Rica (36,39 puntos), Suriname (35,37) y Guyana (34,57). Más abajo aparecen Perú (32,53), Jamaica (30,37), Ecuador (30,06) y Colombia (25,87). En el extremo inferior del ranking regional figuran Guatemala (19,84), Honduras (17,33) y Haití (16,22), este último también señalado entre los países más pobres del mundo debido a profundas brechas sociales e institucionales.

El contraste regional evidencia las marcadas desigualdades en América Latina, donde conviven economías relativamente sólidas con países que enfrentan serias limitaciones estructurales.

En ese contexto, el desempeño panameño resalta por su consistencia macroeconómica y su capacidad de atraer inversión extranjera.

Contexto global

A nivel mundial, el estudio revela que entre los 20 países más prósperos predominan las economías europeas. Luxemburgo encabeza la lista con 86,2 puntos, seguido de Noruega (85,1) e Irlanda (84,7). Esta posición responde no solo a su fortaleza económica, sino también a altos niveles de desarrollo humano e igualdad de ingresos. En el “top 5” global destacan además Qatar y Singapur, los únicos no europeos en ese grupo, reflejo del dinamismo de sus economías y de sus avanzadas infraestructuras. Por su parte, Estados Unidos y Canadá ocupan los puestos 18 y 19, respectivamente, mientras que Francia cierra el “top 20” con 60,4 puntos, evidenciando un alto nivel de prosperidad, aunque por debajo del norte de Europa y algunas economías asiáticas emergentes.

Aunque la brecha entre América Latina y Europa sigue siendo amplia, el posicionamiento de Panamá demuestra que dentro del contexto regional el país se mantiene entre los entornos más competitivos y estructuralmente sólidos.

En contraste, entre los 20 países peor clasificados predominan naciones del África subsahariana, como Mozambique (10,88), República Centroafricana, Madagascar y República Democrática del Congo. También figuran Yemen y Afganistán, afectados por conflictos prolongados e inestabilidad estructural.

El índice evidencia así las profundas brechas de desarrollo global y los retos pendientes para reducir la desigualdad entre regiones, mientras Panamá se consolida como uno de los referentes latinoamericanos en prosperidad integral.

