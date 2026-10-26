‘Panamá es más que un canal’: presidente del Foro Económico Mundial

En una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, Alois Zwinggi, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF), abordó los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la economía global en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la sostenibilidad y la incertidumbre geopolítica. Durante la conversación, destacó la necesidad de fortalecer la colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad civil para impulsar un crecimiento más inclusivo, resiliente e innovador, al tiempo que subrayó el papel de la inteligencia artificial y la digitalización como motores clave para el desarrollo económico y social.

Cómo evalúa el Foro Económico Mundial el papel de Panamá en el comercio internacional, considerando que maneja cerca del 5% del comercio marítimo global?

El día de hoy se demostró que Panamá es más que un canal. Creo que eso fue algo que capté en conversaciones con los CEOs de esas empresas globales que estaban aquí, y creo que el gobierno de Panamá logró hoy proyectar todo este ecosistema alrededor del canal, pero también este nodo logístico y estas oportunidades aquí. Entonces, creemos que Panamá tiene una oportunidad muy importante en este momento, especialmente por las complicaciones que el mundo vive en el Medio Oriente. Sería un momento muy importante para Panamá, de aprovechar esa oportunidad.

¿Qué ventajas competitivas debe potenciar Panamá para considerarse como un nodo logístico, energético y digital en las Américas?

Si vemos los planes que el gobierno hoy (22 de octubre en el Country Strategy Meeting on Panama ) presentó —por un lado, el canal, pero también proyectos de puertos y de agua para el canal, y posibilidades de transporte energético del Atlántico al Pacífico y al revés— creo que eso fue una sorpresa para los visitantes. No olvidemos que los CEO que vienen son de empresas mundiales, están activos en muchos países del mundo y muchas veces no tienen la oportunidad de conocer tan a fondo en un día lo que proyecta un país. Creo que eso fue un resultado importante, hoy.

¿Cómo inició la iniciativa para que este mes vinieran a Panamá junto a todas estas empresas?

Normalmente eso es un proceso bastante largo, y hay que saber que el presidente de Panamá ya estuvo dos veces en la reunión anual en Davos: ahí es donde empieza la relación. Por parte nuestra, nos damos cuenta de que sí hay interés de un gobierno de interactuar con nosotros, y obviamente creo que el año pasado empezamos a hablar del proyecto de un Country Strategy Meeting y explicamos a fondo cómo pasa una reunión como esta. Significa que también estamos evaluando con cualquier gobierno interesado si está dispuesto a invertir tiempo, pero también a ser transparente y abierto, porque creo que esa es la receta secreta de un evento como este. Que haya la disponibilidad de un diálogo honesto, franco, abierto y transparente, y eso pasó hoy. Creo que el presidente y los ministros del gabinete que estaban presentes dijeron: “Aquí estamos, aquí estamos dispuestos a decirles qué estamos haciendo, pero también estamos dispuestos a escuchar”. Y creo que eso fue el resultado de conversaciones que duraron probablemente más de un año.

¿Qué implica el memorando de entendimiento sobre residuos plásticos firmado con Panamá?

El Foro indicó que ha estado trabajando con el Gobierno panameño, empresas internacionales, compañías locales y organizaciones comunitarias en la búsqueda de soluciones para el manejo de residuos plásticos. El objetivo es diseñar estrategias y hojas de ruta que sean implementadas por los propios panameños y por actores internacionales con presencia en el país. El problema de los desechos plásticos fue identificado como uno de los desafíos ambientales más importantes de Panamá, América Latina y el Caribe.

¿Qué relevancia tiene Panamá dentro de esta iniciativa sobre residuos plásticos?

Panamá se convierte en el primer país que, mediante este memorando de entendimiento, asume directamente la responsabilidad de liderar la implementación de una estrategia nacional basada en la metodología impulsada por el Foro Económico Mundial. Asimismo, se informó que existe interés en organizar en Panamá una reunión regional especializada sobre gestión de residuos plásticos para compartir experiencias y conocimientos acumulados en nueve países latinoamericanos donde el Foro desarrolla iniciativas similares.

Más allá de la logística y la ruta marítima a través del Canal, ¿qué sectores considera más atractivos para la inversión extranjera en Panamá en el contexto actual?

Creo que todo lo que tiene que ver con la transición energética es un elemento muy importante que Panamá puede ofrecer. Y eso, nuevamente, en vista de todos los retos que el Medio Oriente presenta, creo que ahí hay una gran oportunidad. Creo también que hay oportunidades en el aspecto de la tecnología, de la inteligencia artificial con sus datos, con sus centros de datos (data centers), porque Panamá es un país con energía. Hay energía hidroeléctrica, pero también otras fuentes de energía, y eso puede ser de mucho interés. De hecho, uno de los inversionistas que estaban hoy aquí mencionaba esto en conversación con el presidente: que eso sería algo en lo que están interesados en evaluar.

En este contexto, ¿cómo puede Panamá equilibrar su rol logístico con la transición hacia energías limpias y sostenibles?

Lo que entendí hoy en esta conversación es que ya hay muchos planes en ese aspecto. Lo que sí a lo mejor hasta ahora faltaba era atraer inversionistas grandes del exterior, y creo que hoy fue una buena oportunidad de explicar el marco jurídico del país, pero también la estabilidad política, y quién sabe, a lo mejor sale algo de estas conversaciones.

¿Qué ejemplos de alianzas público-privadas exitosas en otros países podrían replicarse en Panamá?

Hoy firmamos un memorandum of understanding (memorando de entendimiento) en un tema en el que ya hemos estado presentes en nueve países en América Latina y en muchos otros del mundo: el tema del reciclaje y de los desechos plásticos. Es un asunto muy importante en muchas partes del mundo porque no se aprovechan los desechos plásticos para reciclarlos, bajar insumos, reducir costos y también elevar el empleo. Ese es uno de los ejemplos que hemos logrado traer a Panamá y que hoy sí se firmó en este acuerdo.

¿Qué iniciativas del Foro Económico Mundial pueden ayudar a Panamá a atraer inversión responsable y sostenible?

Creo que nuestra especialidad realmente es crear ese tipo de plataformas donde las empresas y el gobierno se reúnen. Y creo que lo que podemos hacer aún más, cuando el gobierno esté presente en la reunión anual de Davos, es ampliar todavía más esta plataforma de intercambio.

Tomando en cuenta que Panamá ya lleva dos participaciones consecutivas en Davos, ¿cómo calificaría la propuesta que el país ha estado aprovechando a través de esta herramienta?

Creo que el hecho de que el presidente haya tenido dos visitas exitosas en Davos —y regrese el próximo enero— demuestra que ambas fueron un éxito; de lo contrario, no volvería. Nosotros también vamos a trabajar con el gobierno en los próximos meses para asegurar que la presencia de Panamá en Davos lleve a resultados más tangibles también.

¿Qué tan importante es la seguridad jurídica, política y el clima de negocios que ofrece Panamá para los inversionistas internacionales?

Creo que hay tal vez uno o dos ejemplos que vale la pena mencionar. En estas semanas —creo que la semana pasada o antepasada—, Panamá salió de esta lista de la Comunidad Europea de países no cooperativos, y creo que esto es un excelente paso para incrementar aún más la confianza de los inversionistas en el país. Creo también que el acceso de Panamá al Mercosur como país asociado es otro paso importante. Me parece que Panamá está tomando pasos muy relevantes que se notan en el mundo; se notan en la comunidad europea y también en el Mercosur. Para mí, esos serían dos ejemplos muy relevantes del paso que el país está tomando.

¿Qué impacto tendrán las reformas de transparencia tributaria de la OCDE en la confianza de los inversionistas en Panamá?

El WEF no es una consultora ni una organización que recomiende políticas a los países. No obstante, se observa a nivel global que la claridad en las reglas del juego atrae la inversión. No se puede asegurar si esto sería una ventaja o no para Panamá, pero siempre es positivo que un país utilice parámetros de referencia (benchmarks) internacionales y evalúe por sí mismo si vale la pena

Dado que Panamá acaba de salir de la lista gris, ¿cómo ve esto el WEF para promover inversiones internacionales? ¿Se ha escuchado de alguna intención de inversión o conexión para Panamá?

No es posible comentar sobre resultados concretos derivados de esto, pero cualquier proceso que establezca un marco jurídico más transparente y reglas claras incrementa la confianza de los inversionistas internacionales. El camino que está tomando Panamá le ayudará a aumentar su atractivo para la inversión extranjera.