¿Panamá es un ángel caído y perderá el grado de inversión?

Consideraciones

Ernesto Bazán, presidente de la calificadora de riesgo EB Ratings, enumeró los elementos de Panamá que están afectando la percepción de las calificadoras de riesgo en estos momentos: 1.) el déficit fiscal, 2.) el nivel de endeudamiento, y 3.) la gobernanza.

En el caso del déficit fiscal, comentó: Cuando se esperaba que este año baje a 2 % del PIB y en 2025 a 1,5 %, el Gobierno de Panamá modifica los topes, eliminando el límite para 2024 y elevando sustancialmente esos límites. “Recordemos que las calificadoras de riesgo no califican a un gobierno, sino al país, y ya había un compromiso asumido. La idea que probablemente permanecerá en la evaluación de las calificadoras es que el país no cumple sus compromisos y eso nos afectaría negativamente ante el escenario altamente probable de que nos disminuyan la calificación y el costo financiero para Panamá [intereses] suba”, ilustró Bazán, quien se desempeñó como gerente país para una calificadora de riesgo, filial de Moody’s en Panamá (2007-2011).

“En cuanto al nivel de endeudamiento, dijo que, históricamente, Panamá ha cubierto el déficit fiscal a través de mayor endeudamiento. En 2019, el ratio deuda/PIB era 38 % y actualmente está cercano al 62 %. Todo esto es un contexto de menor crecimiento, significa que para las calificadoras de riesgo nuestra capacidad de cumplir con las obligaciones financieras ya no es la misma y no se percibe cambio de rumbo en las finanzas públicas. Lamentablemente, es una segunda razón para que las calificadoras nos califiquen desfavorablemente”, argumentó.

Y, sobre la gobernanza, manifestó que “desafortunadamente, toda la complejidad política, cambios de planes en el presupuesto, leyes especiales, dificultades e inconvenientes para la aprobación del presupuesto, también serán un punto en contra de la evaluación próxima que tendremos de las calificadoras de riesgo. Esto es un factor cualitativo que las calificadoras suelen evaluar y donde lamentablemente considero que tampoco será favorable para Panamá.

Todo esto traerá como consecuencias: 1.) mayor pago de intereses, 2.) menor disponibilidad para atender las necesidades sociales, 3.) menor capacidad de realizar inversiones públicas, 4.) menor capacidad de atraer inversión privada y 5.) dependencia de la deuda cada vez es mayor del país”, sentenció Bazán.

Por su parte, para Sergi Lucas, presidente de la Asociación Panameña del Mercado de Capitales (Apamec), la entrada de la nueva administración de gobierno generó muy buena percepción internacional y expectativas de que las cosas se harían correctamente, pero lo sucedido con el presupuesto no.

“El primer presupuesto [$26.084 millones] iba en la línea de lo correcto, ya que había una reducción, pero el último [$30.111 millones] fue irresponsable ante un evidente juego político y desconectado de la realidad del país, que nos pone en una situación complicada, y lo que se ha demostrado es que no tiene la capacidad de enderezar al país”, precisó. “Noticias como Barclays, la deuda panameña y el presupuesto para 2025 tienen un impacto muy fuerte para el país ante la mirada internacional, donde es el propio Ejecutivo el que necesita buscar fondeo, pero con lo anterior está desmejorando la inversión extranjera”, recalcó.

“Ha sido irresponsable. A nadie le gusta apretarse el cinturón, vienen momentos difíciles para el país. Todo está interconectado. Estamos al borde del desastre. Las grandes masas de dinero sin fondo de inversión, a donde no sea grado de inversión. Hay que ser responsables [con el presupuesto], temas de gastos innecesarios que no aportan valor, y con los ingresos no es subirlos, sino mejorar la recaudación. Y vienen golpes como la Caja de Seguro Social y el estatus de la mina de cobre. Estamos demostrando que no tenemos la capacidad de enrumbar al país”, indicó a este medio el presidente de la Apamec.

En tanto, David Saied, director y Chief Economist de PricewaterhouseCoopers (PwC), abordó el punto de los topes del déficit. “Es mi entendimiento que se establecen como techos, pero que la intención del Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Central no es utilizarlos como meta, sino tratar de ejecutar el déficit por debajo de esos topes. Ahora, la información que tenemos es que las autoridades han colocado un techo más alto por dos razones: por el arrastre de cuentas e inversiones por pagar que vienen de la administración anterior, y para dejar algo de espacio para el posible incremento del aporte del Estado en la reforma al programa de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS)”, precisó.

En cuanto a la suspensión de los aportes del Canal de Panamá, consideró que se debió a razones indicadas; sin embargo, es importante que en la ley quedó que estas vuelven en el 2027. Lo ideal hubiera sido un esquema que dependiera de la reforma a la CSS. No obstante, el hecho de que se haya establecido la vuelta de estos aportes en menos de 3 años es positivo”.

“No veo mayor impacto negativo neto porque hay que analizar el efecto positivo de ayudar a resolver la crisis que enfrenta IVM, que sería peor si no se hace. Por ende, habría que ver, pero todo pareciera indicar que el costo adicional traerá el beneficio de eliminar el déficit del programa de beneficio definido de IVM por unos años”, acotó Saied, quien dirigió la Unidad de Análisis Financiero Panamá (2019-2022).