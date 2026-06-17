Panamá espera exportar hasta $1,300 millones en el 2026

La diversificación es, precisamente, uno de los aspectos más relevantes del panorama actual.Dormoi subrayó que mercados como el Caribe han incrementado su participación en las compras de bienes panameños: 'Antes nos compraban 3.4%, ahora es casi el 9%', dijo.En esa región, explicó, Panamá ha logrado posicionar materiales de construcción, cemento, alimentos como huevos frescos y carne deshuesada mecánicamente, así como equipos de refrigeración.'Un hito reciente fue el envío de un contenedor de equipos de refrigeración hacia Puerto Rico, la primera vez que se concreta una operación de este tipo, lo que marca un paso importante en la consolidación de Panamá como proveedor confiable en el área del Caribe y Centroamérica', destacó el director nacional de exportaciones.Dormoi enfatizó que este comportamiento refleja un cambio estructural en la oferta exportadora, que ya no depende exclusivamente de productos básicos, sino que incorpora bienes de mayor valor agregado y con capacidad de competir en mercados exigentes.'Lo interesante en las exportaciones de Panamá es que estamos viendo cómo otros productos compensan las caídas y abren nuevas oportunidades', puntualizó.