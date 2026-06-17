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Economía

Panamá espera exportar hasta $1,300 millones en el 2026

A marzo 2026, la exportaciones panameñas sumaron $250.7 millones, según cifras del MICI.
A marzo 2026, la exportaciones panameñas sumaron $250.7 millones, según cifras del MICI.
Por
Mileika Lasso
  • 18/06/2026 00:00
La diversificación es, precisamente, uno de los aspectos más relevantes del panorama actual

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Las exportaciones panameñas mantienen un ritmo de recuperación y diversificación en 2026, según las proyecciones del Ministerio de Comercio e Industria (MICI).

Eric Dormoi, director nacional de exportaciones, estimó que el país podría cerrar el año con cifras entre $1,250 y $1,300 millones, consolidando así un desempeño positivo pese a los retos enfrentados en algunos rubros tradicionales.

Las expectativas están puestas para superar las cifras del 2025 cuando las exportaciones acumularon $905.4 millones, una cifra que supera en $25.6 millones —equivalente a 2.9%— el valor alcanzado en el mismo período de 2024, según cifras oficiales del MICI.

De enero a marzo de 2026, según cifras del MICI, las exportaciones panameñas ya superan los $250.7 millones, marcando el nivel más alto para un primer trimestre en el período 2010-2026.

La cifra supone un incremento de $1.6 millones (0.6%) en comparación con el mismo período de 2025 ($249.1 millones).

De acuerdo con la entidad el comportamiento acumulado a marzo apunta a una recuperación del ritmo exportador, tras un inicio de año más moderado. “Esta evolución se da en un contexto de ajustes en la composición de la oferta y en los mercados de destino”, se lee en un comunicado.

Banano

El banano, uno de los productos emblemáticos de la oferta exportadora, atraviesa un proceso de recuperación tras la crisis de 2025, cuando sus envíos cayeron en un 60% debido a la situación en Bocas del Toro.

“El banano se está recuperando poco a poco”, señaló Dormoi, quien destacó que otros productos han compensado esa caída, reflejando la capacidad del país para diversificar su oferta y mantener el dinamismo del comercio exterior.

Con la reanudación de la producción entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se han recuperado 5,065 empleos formales, reactivando aproximadamente 5,000 hectáreas de cultivo y normalizado las operaciones en las empacadoras, que actualmente funcionan en doble turno, según el Mici.

Diversificación

La diversificación es, precisamente, uno de los aspectos más relevantes del panorama actual.

Dormoi subrayó que mercados como el Caribe han incrementado su participación en las compras de bienes panameños: “Antes nos compraban 3.4%, ahora es casi el 9%”, dijo.

En esa región, explicó, Panamá ha logrado posicionar materiales de construcción, cemento, alimentos como huevos frescos y carne deshuesada mecánicamente, así como equipos de refrigeración.

“Un hito reciente fue el envío de un contenedor de equipos de refrigeración hacia Puerto Rico, la primera vez que se concreta una operación de este tipo, lo que marca un paso importante en la consolidación de Panamá como proveedor confiable en el área del Caribe y Centroamérica”, destacó el director nacional de exportaciones.

Dormoi enfatizó que este comportamiento refleja un cambio estructural en la oferta exportadora, que ya no depende exclusivamente de productos básicos, sino que incorpora bienes de mayor valor agregado y con capacidad de competir en mercados exigentes.

“Lo interesante en las exportaciones de Panamá es que estamos viendo cómo otros productos compensan las caídas y abren nuevas oportunidades”, puntualizó.

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