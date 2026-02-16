  1. Inicio
Panamá Oeste impulsa el agroturismo con 15 fincas sostenibles acreditada

El proceso de acreditación constituye el único mecanismo que garantiza al visitante la seguridad y la calidad de los servicios en el campo.
Deposit Photo
Lourdes García Armuelles
  • 17/02/2026 00:00
Ahora este proceso sirven como motor para la economía de los distritos, al consumir insumos locales y fomentar la conservación del ecosistema regional

En un paso estratégico para fortalecer el desarrollo económico de las zonas rurales, la Coordinación de Agroturismo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en la provincia de Panamá Oeste, en alianza con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), ha formalizado un avance clave en la certificación de la oferta turística rural.

Tras una exhaustiva gira técnica de evaluación y seguimiento, las autoridades confirmaron que 15 fincas agroturísticas han cumplido satisfactoriamente con la totalidad de las recomendaciones técnicas, asegurando así su renovación y acreditación oficial ante el Estado.

Este proceso de inspección no solo valida la infraestructura de los establecimientos, sino que certifica el compromiso de los productores locales por mantener la actividad agropecuaria como el corazón de su propuesta comercial. Para que una finca sea considerada agroturística bajo los estándares panameños, debe demostrar que su operación principal sigue siendo la producción de la tierra o la cría de animales, utilizando el turismo como una ventana pedagógica y recreativa que complementa la economía familiar. Los avances registrados en esta gira reflejan una profesionalización del sector, donde el productor deja de ser únicamente un proveedor de materia prima para convertirse en un anfitrión que ofrece experiencias de valor agregado.

La importancia de este proceso de acreditación radica en que constituye el único mecanismo que garantiza al visitante la seguridad y la calidad de los servicios en el campo. Una finca acreditada no solo cuenta con el aval del MIDA y la ATP para operar legalmente, sino que accede a una plataforma de beneficios que incluye la promoción en los catálogos turísticos internacionales y el acceso a incentivos para el desarrollo sostenible. Sin este sello, la actividad corre el riesgo de caer en la informalidad, lo que afectaría la reputación del destino y la seguridad de los turistas que buscan experiencias auténticas de contacto con la naturaleza y la vida campesina.

Además, estas 15 fincas ahora acreditadas sirven como motor para la economía de sus distritos, al consumir insumos locales y fomentar la conservación del ecosistema regional.

Con estas acciones, la región garantiza la continuidad de un modelo de crecimiento que no compromete sus recursos naturales. La sostenibilidad, eje central de la Ley de Agroturismo en Panamá, permite que la provincia de Panamá Oeste se posicione como un referente de turismo verde, atrayendo a un perfil de viajero consciente que valora la transparencia en la producción de alimentos y el apoyo directo al productor nacional. Este esfuerzo conjunto entre el MIDA y la ATP asegura que el turismo rural no sea solo una moda pasajera, sino un pilar sólido y certificado de la economía nacional para el año 2026.

