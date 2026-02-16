Panamá Oeste impulsa el agroturismo con 15 fincas sostenibles acreditada

En un paso estratégico para fortalecer el desarrollo económico de las zonas rurales, la Coordinación de Agroturismo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en la provincia de Panamá Oeste, en alianza con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), ha formalizado un avance clave en la certificación de la oferta turística rural.

Tras una exhaustiva gira técnica de evaluación y seguimiento, las autoridades confirmaron que 15 fincas agroturísticas han cumplido satisfactoriamente con la totalidad de las recomendaciones técnicas, asegurando así su renovación y acreditación oficial ante el Estado.

Este proceso de inspección no solo valida la infraestructura de los establecimientos, sino que certifica el compromiso de los productores locales por mantener la actividad agropecuaria como el corazón de su propuesta comercial. Para que una finca sea considerada agroturística bajo los estándares panameños, debe demostrar que su operación principal sigue siendo la producción de la tierra o la cría de animales, utilizando el turismo como una ventana pedagógica y recreativa que complementa la economía familiar. Los avances registrados en esta gira reflejan una profesionalización del sector, donde el productor deja de ser únicamente un proveedor de materia prima para convertirse en un anfitrión que ofrece experiencias de valor agregado.