Panamá: Pronósticos apuntan a un crecimiento económico del 4% en 2025; pero el reto es el empleo

Las previsiones económicas para Panamá en 2025 apuntan a un crecimiento moderado, con cifras que oscilan entre el 3.9% y el 4.2%, según estimaciones de organismos internacionales y del propio gobierno. Sin embargo, expertos advierten que ese crecimiento no se está traduciendo en empleo, lo que representa uno de los principales desafíos del país.La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta un crecimiento del 4.2% para la economía panameña el próximo año. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) coinciden en una expansión del 4%, mientras que el Banco Mundial estima un crecimiento del 3.9%.