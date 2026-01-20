Panamá proyecta estabilidad en Davos: Mulino descarta tensión por el Canal y atrae capital global

El presidente de la República, José Raúl Mulino, descartó este martes el riesgo de un incremento de las tensiones en torno al Canal de Panamá, pese a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario aseguró que Panamá mantiene una posición de estabilidad y control soberano sobre la vía interoceánica, en respuesta a una pregunta de la agencia EFE.

Mulino se pronunció tras participar en una sesión del Foro Económico Mundial de Davos dedicada a Latinoamérica, en un contexto internacional marcado por el endurecimiento del discurso de Trump, particularmente por su interés en la anexión del territorio danés de Groenlandia. Aun así, sostuvo que ese escenario no anticipa un deterioro de las relaciones en torno al Canal.

Durante su intervención como expositor en el panel “Transformando las fronteras de inversión en América Latina”, el presidente panameño reafirmó a Panamá como un destino estratégico para las inversiones internacionales y subrayó que la atracción de capital va más allá de incentivos fiscales. “Depende de la capacidad de un país de proyectar una visión de largo plazo que ordene las decisiones públicas y privadas con coherencia y previsibilidad”, afirmó ante mandatarios, presidentes de bancos y directores de fondos de inversión privados.

Mulino destacó que Panamá compite sobre la base de su estabilidad institucional y de señales claras de confiabilidad, y citó como ejemplo la reciente decisión de la Comisión Europea de retirar al país de su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, lo que fortalece la percepción del país como un entorno seguro para los negocios.

El mandatario enfatizó además el carácter regional del país. “Panamá no es un mercado pequeño: es una plataforma regional. Nuestra ventaja es la conectividad y la escala que esa conectividad habilita”, señaló, al destacar que desde el hub marítimo panameño se accede a millones de consumidores en pocos días gracias a las 180 rutas del Canal, facilitando inversiones en logística, manufactura y servicios con alcance global.

En el marco del foro, Mulino sostuvo reuniones con representantes de tres grandes corporaciones globales interesadas en ampliar inversiones en Panamá, especialmente en los sectores comercial, marítimo, energético y financiero. También se reunió con altos ejecutivos del banco estadounidense Citi, con quienes analizó oportunidades de financiamiento para megaproyectos estratégicos como el Tren Panamá–David y la interconexión eléctrica con Colombia.

Durante ese encuentro, acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino, el presidente presentó los nuevos proyectos de inversión del Canal de Panamá, entre ellos el reservorio de Río Indio, la construcción de dos megaterminales portuarias y el desarrollo de un gasoducto, orientados a sostener la capacidad operativa y el rol estratégico de la vía interoceánica. Por parte de Citi participaron Jay Collins, vicepresidente de Banca y Sector Público, y Jason Rekate, jefe de Banca Corporativa.

Mulino también sostuvo un encuentro con representantes de la naviera danesa Maersk, la segunda más grande del mundo, con quienes abordó los proyectos de nueva infraestructura portuaria promovidos por la Autoridad del Canal de Panamá. En este contexto, la compañía reiteró la importancia estratégica de Panamá dentro de su red global y su potencial para consolidarse como un hub logístico de clase mundial. El mandatario agradeció además a Maersk por aceptar ser co-chair del Country Strategy Meeting del World Economic Forum, que se celebrará en Panamá los días 21 y 22 de octubre.

Asimismo, el presidente se reunió con Andrés Gluski, presidente de AES Corporation, empresa incluida en la lista Fortune 500, quien explicó los avances en la expansión de la planta de generación a base de gas que opera en el país y el interés de la compañía en invertir en el proyecto del lago Bayano. Ambos intercambiaron criterios sobre el nuevo panorama geopolítico y su impacto económico global.

En estas reuniones, Mulino estuvo acompañado por los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), José Ramón Icaza (Asuntos del Canal) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), así como por Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.