Panamá reafirma en Davos su posición como destino estratégico para las inversiones internacionales

Panamá reafirmó su posición como destino estratégico para las inversiones internacionales durante la participación del presidente de la República, José Raúl Mulino, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde destacó las ventajas estructurales del país para atraer capital de largo plazo.

En su intervención como expositor en el panel “Transformando las fronteras de inversión en América Latina”, Mulino sostuvo que la atracción de inversiones va más allá de incentivos fiscales o ventajas comparativas. “Depende de la capacidad de un país de proyectar una visión de largo plazo que ordene las decisiones públicas y privadas con coherencia y previsibilidad”, afirmó ante mandatarios, presidentes de bancos y directores de fondos de inversión privados.

El mandatario subrayó que Panamá compite en el escenario internacional sobre la base de su estabilidad institucional y de señales claras de confiabilidad. Como ejemplo, citó la reciente decisión de la Comisión Europea de retirar al país de su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, lo que fortalece la percepción de Panamá como un entorno seguro para los negocios.

Mulino enfatizó además que Panamá trasciende la dimensión de su mercado interno. “Panamá no es un mercado pequeño: es una plataforma regional. Nuestra ventaja es la conectividad y la escala que esa conectividad habilita”, explicó, al destacar que desde el hub marítimo panameño se puede acceder a millones de consumidores en pocos días gracias a las 180 rutas del Canal, facilitando inversiones con alcance regional y global en sectores como logística, manufactura y servicios.

Para cerrar su intervención, el presidente advirtió que la inseguridad y el crimen organizado constituyen riesgos para el clima de inversión en toda la región, por lo que llamó a fortalecer la cooperación regional como herramienta clave para enfrentar estos desafíos.

En el panel también participaron el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el CEO de Itaú Unibanco, Milton Maluhy; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, así como representantes de fondos de inversión privados.

