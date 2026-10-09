  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Panamá sale de la lista negra fiscal de la Unión Europea, confirmó Mulino

El Consejo de la Unión Europea (UE) confirmo la salida de Panamá de la lista de la UE este viernes, 9 de octubre, durante la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE. Ahora Panamá ha pasado al Anexo II.
El Consejo de la Unión Europea (UE) confirmo la salida de Panamá de la lista de la UE este viernes, 9 de octubre, durante la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE. Ahora Panamá ha pasado al Anexo II. DepositPhotos
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 09/10/2026 05:56

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que el Consejo de la Unión Europea (UE) retiró este viernes, 9 de octubre, a Panamá de su lista negra de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal (Anexo I).

La salida de Panamá de la lista de la UE se hizo público este viernes durante la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE. Ahora Panamá pasó al Anexo II.

“Esta actualización refleja una tendencia positiva en el cumplimiento de las normas internacionales de buena gobernanza fiscal”, resaltó el comité de la Unión Europea.

“Esto es resultado de una lucha que inicié en el sector privado, y la lideré como presidente, desde el primer día. Lo hice trabajando junto a un gran equipo y con el apoyo de todos los sectores, a quienes les agradezco su participación”, afirmó el gobernante panameño.

“Para lograrlo debimos viajar para hacer reuniones cara a cara, reclamar en foros y, sobre todo, recuperar la confianza de la comunidad internacional”, recalcó.

“Hoy, con esta gran victoria, le abrimos las puertas a nuevas inversiones, ganamos en competitividad y en oportunidades reales para los panameños. Nuestro gobierno da un paso más en la construcción de un mejor presente y un mejor futuro para todos”, indicó Mulino.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo