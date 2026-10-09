Panamá sale de la lista negra fiscal de la Unión Europea, confirmó Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que el Consejo de la Unión Europea (UE) retiró este viernes, 9 de octubre, a Panamá de su lista negra de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal (Anexo I).

La salida de Panamá de la lista de la UE se hizo público este viernes durante la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE. Ahora Panamá pasó al Anexo II.

“Esta actualización refleja una tendencia positiva en el cumplimiento de las normas internacionales de buena gobernanza fiscal”, resaltó el comité de la Unión Europea.

“Esto es resultado de una lucha que inicié en el sector privado, y la lideré como presidente, desde el primer día. Lo hice trabajando junto a un gran equipo y con el apoyo de todos los sectores, a quienes les agradezco su participación”, afirmó el gobernante panameño.

“Para lograrlo debimos viajar para hacer reuniones cara a cara, reclamar en foros y, sobre todo, recuperar la confianza de la comunidad internacional”, recalcó.

“Hoy, con esta gran victoria, le abrimos las puertas a nuevas inversiones, ganamos en competitividad y en oportunidades reales para los panameños. Nuestro gobierno da un paso más en la construcción de un mejor presente y un mejor futuro para todos”, indicó Mulino.