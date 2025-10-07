Panamá tiene cuatro de los mejores hoteles de Centroamérica, según Tripadvisor

La plataforma Tripadvisor reconoció a unos 20 hoteles de Centroamérica con el premio 'Best of the Best' de los Travelers’ Choice Awards, de los cuales al menos cuatro son de Panamá. La selección de los alojamientos se hizo en base a miles de opiniones positivas, recopiladas en un año, resaltando a aquellos que ofrecen experiencias excepcionales en hospitalidad, confort y servicio. Según Tripadvisor, de los más de 8 millones de alojamientos registrados en la plataforma, menos del 1% logra este reconocimiento, lo que los consagra como referentes de la industria en la regiónPanamá reafirmó su posición como destino de lujo con cuatro hoteles en el ranking de Tripadvisor, mientras que Costa Rica conquistó siete de las diez primeras posiciones; Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras también destacan en la lista.Los 20 hoteles de Centroamérica que lograron el más alto nivel de excelencia en viajes son: 1. Nayara Gardens (La Fortuna de San Carlos, Costa Rica).2. Hamanasi Adventure and Dive Resort (Hopkins, Belice).3. Amor Arenal (La Fortuna de San Carlos, Costa Rica)4. Nayara Springs (La Fortuna de San Carlos, Costa Rica).5. Tabacón Thermal Resort &amp; Spa (La Fortuna, Costa Rica).6. Nayara Tented Camp (La Fortuna, Costa Rica)7. Tulemar Resort (Manuel Antonio, Costa Rica).8. Bristol Panama (Ciudad de Panamá, Panamá).9. Hotel La Compañía (Ciudad de Panamá, Panamá).10. The Westin Panama (Ciudad de Panamá, Panamá).11. Porta Hotel Antigua (Antigua Guatemala).12. Alaia Belize, Autograph Collection (Ambergris Caye, Belice).13. Matachica Resort and Spa (Ambergris Caye, Belice).14. Barceló San Salvador (San Salvador, El Salvador).15. Hyatt Centric Guatemala City (Ciudad de Guatemala, Guatemala).16. Tikal Futura Hotel &amp; Convention Center (Ciudad de Guatemala, Guatemala).17. Paradise Beach Hotel (Roatán, Honduras).18. Sleeping Giant Rainforest Lodge (Good Living Camp, Belice).19. X’tan Ha Resort (Ambergris Caye, Belice).20. The Buenaventura Golf &amp; Beach Resort Panama (El Chiru, Panamá)