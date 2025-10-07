María Corina Machado: ‘Venezuela está en la fase resolutiva’; la desesperación crece entre miembros del régimen

La dirigente venezolana María Corina Machado afirmó la tarde de este martes 7 de octubre que el país ha entrado en una “fase resolutiva” en la que la desesperación está creciendo entre los criminales del régimen, liderado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

“Todos sabemos que hemos entrado a otra fase y que es la fase resolutiva”, recordó Machado.

Añadió que cada día más hay una mayor cantidad de personas que respaldan la terminación del régimen de Maduro.

Las declaraciones de Machado surgen dos días después que el presidente Donald Trump reveló sus esfuerzos para enfrentar al grupo terrorista el cártel de Los Soles, liderado por Maduro, Cabello y Padrino López, entró en una segunda fase.

Trump no detalló cuales serían esos pasos. Sin embargo, este 7 de octubre se conoció que rompió toda comunicación con el régimen venezolano.

Por Maduro, Cabello y Padrino López hay recompensas de 50 millones de dólares, 25 millones de dólares y 15 millones de dólares, respectivamente para lograr su captura.

A través de un video mensaje divulgado en la red social X, Machado contrastó la realidad de la cúpula del régimen en Venezuela con la emoción y la incertidumbre de la ciudadanía, a la que le reconoció el doloroso y largo camino recorrido.

Machado planteó que los venezolanos han aprendido a “unir los puntos y entender las implicaciones de cada una de estas acciones que se aceleran”.

Según Machado, la contraparte “del lado de los criminales, lo único que crece es la desesperación” pues, “cada vez son más los que aceptan que esto se acabó”.

Derrotando el imposible

Machado, quien celebró su cumpleaños este 7 de octubre, recordó que su movimiento se propuso un objetivo —que Venezuela será libre— y que han logrado “vencer todas las batallas” a pesar de que “durante todo el camino nos dijeron que era imposible”.

Sin embargo, alertó sobre una nueva estrategia del régimen de Maduro, una vez que han aceptado que su tiempo se termina. “La nueva maniobra es decir que es imposible una transición ordenada, que Venezuela iría al caos”, denunció la dirigente.

En un mensaje contundente, la líder de la oposición desmontó esta narrativa y dijo “por el amor de Dios, el caos es hoy, es esto, este régimen es el caos”.