Buscan establecer carril exclusivo de Albrook a Panamá Oeste, ¿cuál será la ruta?

Autoridades de diversas instituciones públicas avanzan en el plan para implementar un carril exclusivo para el transporte público que conectará la Gran Terminal de Albrook con Panamá Oeste y el interior del país. según informó la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

La iniciativa busca garantizar un desplazamiento más seguro, ágil y ordenado para los miles de usuarios que se movilizan diariamente por esta ruta. El objetivo principal es reducir significativamente los tiempos de traslado y mejorar la experiencia general del pasajero.

Recorrido para establecer el punto de partida

En seguimiento a la mesa de trabajo intersectorial instalada en el Ministerio de Gobierno (MinGob), este martes se realizó un recorrido de campo con el fin de establecer el punto de partida exacto para la implementación de este carril exclusivo.

Aunque la ruta específica aún se estará definiendo como resultado de esta inspección de campo, el propósito del carril es claro: optimizar el flujo del transporte colectivo que sale desde Albrook hacia el Oeste.

Compromiso intersectorial para beneficiar a los usuarios

Esta mesa de trabajo integra a representantes de diversas instituciones públicas y privadas, demostrando un compromiso conjunto por desarrollar soluciones que impacten positivamente en la movilidad nacional. La coordinación entre estas entidades es clave para lograr un sistema de transporte más eficiente y beneficioso para la población.

Se espera que la definición final de la ruta y los detalles de implementación sean anunciados próximamente, una vez que la mesa de trabajo intersectorial concluya la evaluación del recorrido de campo.