Buscan establecer carril exclusivo de Albrook a Panamá Oeste, ¿cuál será la ruta?

Autoridades de diversas instituciones públicas avanzan en el plan para implementar un <b>carril exclusivo</b> para el transporte público que conectará la <b>Gran Terminal de Albrook con Panamá Oeste</b> y el interior del país. según informó la <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).</a></b>La iniciativa busca garantizar un <b>desplazamiento más seguro, ágil y ordenado</b> para los miles de usuarios que se movilizan diariamente por esta ruta. El objetivo principal es <b>reducir significativamente los tiempos de traslado</b> y mejorar la experiencia general del pasajero.<b>Recorrido para establecer el punto de partida</b>En seguimiento a la mesa de trabajo intersectorial instalada en el Ministerio de Gobierno (<b>MinGob</b>), este martes se realizó un <b>recorrido de campo</b> con el fin de establecer el <b>punto de partida exacto</b> para la implementación de este carril exclusivo.<b>Aunque la ruta específica aún se estará definiendo como resultado de esta inspección de campo</b>, el propósito del carril es claro: optimizar el flujo del transporte colectivo que sale desde Albrook hacia el Oeste.<b>Compromiso intersectorial para beneficiar a los usuarios</b>Esta mesa de trabajo integra a representantes de diversas instituciones públicas y privadas, demostrando un <b>compromiso conjunto</b> por desarrollar soluciones que impacten positivamente en la <b>movilidad nacional</b>. La coordinación entre estas entidades es clave para lograr un sistema de transporte más eficiente y beneficioso para la población.<b>Se espera que la definición final de la ruta y los detalles de implementación sean anunciados próximamente</b>, una vez que la mesa de trabajo intersectorial concluya la evaluación del recorrido de campo.