Panamá urge acciones inmediatas contra la UE, según especialistas

La Unión Europea (UE) decidió, este martes 18 de febrero, mantener en su lista negra de paraísos fiscales a Panamá, Rusia y a otras nueve jurisdicciones, por considerar que siguen sin cooperar en esta materia o no han hecho las reformas a las que se habían comprometido.

Aunque Panamá permanece en la lista de paraísos fiscales por contar con un régimen perjudicial de exención de ingresos de fuentes extranjeras, la UE reconoció que el país se ha comprometido a abordar las deficiencias con respecto a su marco de intercambiar información a petición del Foro Global y solicitar una revisión en profundidad antes del 17 de julio de 2026.

Tras este anuncio, grupos como el Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (Cosip) y el Grupo de Acción para la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi) urgieron al Gobierno Nacional rechazar la decisión y establecer acciones inmediatas contra la UE, ya que la permanencia del país en la lista de paraísos fiscales acarrea daños a la reputación, acceso a fondos, auditorías, sanciones y costos de cumplimientos para Panamá.

En ese sentido, Moisés Cohen, presidente de Cosip, planteó a este medio la necesidad de reactivar el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores que creó el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Según Cohen, con este consejo el país podría realizar una estrategia nacional enfocada en salir de la lista de la UE, ya que si bien se han hecho los esfuerzos, hasta el momento estos no han sido suficientes.

“Yo sí creo que amerita tener una comisión permanente que se reúna todos los meses con el objetivo de recomendarle al Gobierno las acciones para que definitivamente salgamos de la lista”, aseveró Cohen.

El consejo sería una entidad de consulta en materia de relaciones internacionales y política exterior y estará adscrita a la Cancillería de la República. Entre los temas que se analizarían estarían las medidas enérgicas a tomar ante la discriminación de la UE.

“Esto debe ser un trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Ingresos, la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Bancos y otras entidades en conjunto, así como los gremios privados que manejan el tema de servicios internacionales”, ponderó.

El abogado Adolfo Linares, por su parte, cree que el presidente Mulino tiene que llevar a la práctica lo que ha dicho públicamente, de ser más “enérgico”, con decisiones relacionadas a medidas de retorsión o la de no hacer negocios con países que tienen a Panamá en listas discriminatorias.

Linares también recomendó que Panamá debe repensar las relaciones que pretende tener con la UE, ya que no son recíprocas.

“Yo creo que ya es hora de que Panamá y Cancillería declaren no grata a la embajadora de la UE, Izabela Matusz, porque no es cónsono que estos embajadores discriminen a los países donde ellos están representados”, cuestionó.

Linares advirtió de que el hecho de que la UE diga que Panamá mantiene vigente “un régimen perjudicial de exención de ingresos de fuente extranjera, y no ha resuelto aún ese problema” podría afectar el clima de negocios y de las inversiones en el país, tomando en cuenta que muchas empresas internacionales se registran en el territorio, con el fin de aprovechar ciertas ventajas que no están disponibles en sus países de origen”.

Del mismo modo, el presidente de la Cámara de Empresas Multinacionales (Casem), Tony Roldán, consideró que la permanencia de Panamá en la lista de la UE claramente genera un deterioro del prestigio internacional y una eventual reducción de inversiones.

Sin embargo, para reducir los riesgos a corto y largo plazo, Roldán cree que Panamá debe tener una estrategia sólida para cumplir con las exigencias, que le permita salir de las listas lo antes posible, porque al mantenerse en ellas se “está restando credibilidad y la posibilidad de que muchas inversiones lleguen a Panamá”.

El presidente de Casem recordó que con anterioridad se han puesto a la disposición para apoyar la salida de Panamá de las diferentes listas discriminatorias. Confesó que “incluso las empresas miembros de la cámara están dispuestas a tocar la puerta de los parlamentarios europeos para pedir la salida de Panamá, que ha sido injustificada y está afectando los intereses de las empresas”.

Carlos Raúl Moreno, presidente de Gapifi, por su lado, recordó que las presiones de la UE sobre los temas tributarios de Panamá se debe al objetivo de obtener la territorialidad fiscal.

A su juicio, “todo es una distracción, porque nos van a seguir manteniendo en la lista hasta que nosotros impongamos un régimen fiscal extraterritorial que ellos vayan a decidir, porque quieren acabar con nuestra competitividad”.

El presidente de Gapifi subrayó que por las razones antes mencionadas es que la UE no quiere que lleguen inversiones extranjeras a Panamá, pero las empresas buscan precisamente la posición geográfica del país y la conectividad que tiene con varios sectores.

Tras la decisión de la Comisión de la Unión Europea de mantener a Panamá en su lista de paraísos fiscales, el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño solo se limitó a decir que esta reclasificó al país al “Anexo II de su lista de cooperación en materia fiscal”. “Esa reclasificación evidencia un avance hacia el objetivo de salir de las listas discriminatorias de la UE”, dijo la Cancillería panameña en un comunicado escueto.

Esta no sería la primera vez que Panamá está en la lista “negra” de paraísos fiscales de la UE. Ya estuvo allí en 2018, pero salió ese mismo año. Posteriormente, volvió a ser incluido en febrero de 2020, al considerar que el país no había cumplido con “las reformas fiscales a las que se había comprometido” con el bloque de los 27, y hasta la fecha no ha podido zafarse de ella, a pesar de que el Gobierno sostiene que se han aplicado todas las medidas recomendadas por la OCDE.