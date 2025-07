‘Ir a al pleno a votar es más incierto porque va a ser votación secreta’

El diputado del gobernante partido Realizando Metas (RM) habla para el Polígrafo de La Estrella de Panamá la larga disputa en el reparto de las comisiones en la Asamblea Nacional. Una negociación que permanece hasta hoy estancada a la espera de un consenso. Considera que las propuestas para discutir la Ley 462 o una posible comisión que investigue las denuncias por abusos graves en Bocas del Toro, están en segundo plano. Cuenta sobre la relación entre el presidente José Raúl Mulino y el líder de su partido, exmandatario Ricardo Martinelli, ante los numerosos choques públicos entre ambos.

¿Dónde está la traba en este momento con la conformación de las comisiones?

La elección que se dio el 1 de julio, donde casi fue 50% a 50%, porque hubo un grupo que tuvo 37 votos y otro grupo que tuvo 34 votos. El grupo que tenía 37 votos pensaba que iba a liderar la mayoría de las comisiones y eso sabíamos que era difícil porque hay dos bancadas grandes, de las que tienen que obtuvieron 34 diputados, que les corresponden posiciones en las diferentes comisiones por matemática y por ley.

Los diputados de Vamos han señalado que es RM el que está poniendo trabas...

No, RM dijo hace días que ya teníamos a los diputados asignados a las comisiones (...) si no se logra el consenso, tiene que ir a al pleno y será una votación que es más incierta, porque ahí va a ser votación secreta

A quienes cuestionan que se está empujando el escenario de votación, más fácil para el matraqueo al ser una elección secreta en el pleno...

Sí, es cierto, se corre el riesgo de que haya algún diputado que cambie de opinión y no apoye al grupo político que estaba en este momento asignado, pero eso es lo que se da, por eso son buenos los consensos.

¿En cuáles comisiones ya hay acuerdo?

Por ahora dos, Asuntos Agropecuarios y la de Ambiente.

¿Estaría buscando RM ese escenario?

No, hay que demostrar madurez política. Nos interesa consensuar y no llegar al pleno.

¿Cuáles son las comisiones irrenunciables de RM?

No tenemos, pero sabemos cuáles son las cinco más importantes. Sabemos que en el consenso tendremos que ceder algunas.

¿Por ejemplo, presupuesto?

No sé, hay varios candidatos, es la comisión más peleada.

¿Comisión de Salud? Que además le tocará discutir las propuestas por la Ley 462

Esa comisión va a bajar su preponderancia. Los diputados están claros con respecto a esa ley, no va a ser muy difícil el manejo. Allí cualquiera puede ejercer la presidencia.

La Ley 462 es impopular, se vio en las calles y en las encuestas. ¿Cuál es el temor de abrir la discusión?

No hay temor, además no estoy tan seguro de que sea impopular. Las leyes no salen cuando cuatro o cinco diputados quieran, necesitan la mayoría. El que está en la calle debe saber que puede que una ley se presente como quiere, pero si llega a la Asamblea y no tiene los votos, no se va a aprobar.

La discusión se reduce entonces a un problema de votos. Las fallas graves de la Ley 51 de la CSS nos llevaron al escenario actual, ese puede ser el mismo destino de la Ley 462 con corresponsabilidad de los diputados..

La Ley que trajo el Ejecutivo se modificó en más del 50%. Todas las leyes que tiene que ver con la seguridad social, por los aspectos que maneja, se deben modificar. El sistema solidario, no en ninguna parte del mundo, ha podido perdurar en el tiempo.

¿Qué falló en la elección del 1 de julio que no consiguieron los votos para la diputada Shirley Castañeda?

En teoría, nos habían dicho que algunos diputados iban a apoyar la candidatura, pero son cosas que pasan en la Asamblea (...) pudo ser para cualquiera de los dos (candidatos).

¿Le bajaron los votos a últimos minutos?

Eso es lo que se dice, yo espero que la diputada esté clara de lo que pasó, porque cuando uno lleva la candidatura, uno sabe realmente quiénes son los que le han dado el apoyo (...) nosotros esperábamos el apoyo de la mayoría. Ella es la más indicada para ver eso, porque algunos diputados, que quizás le habían prometido el apoyo, no se lo dieron. ¿Qué fue hacer la diputada a la Presidencia ese día? ¿A convencer a Mulino o es que la querían bajar? Es un tema que ha manejado la diputada. Nosotros no hemos querido porque fue algo que dependió todo de ella(...) la bancada estuvo al 100%. Ese tema no ha salido a la luz pública y a nosotros tampoco nos ha interesado. ¿Sabes? ya cuando tú pierdes, tienes que ver qué es el futuro

El diputado Luis Eduardo Camacho dijo que algunos ministros del Gobierno operaron contra Castañeda ¿Qué vio usted?

No me gusta asumir, pero no sé si eso se dio. Si alguien fue abordado, debió aclararlo.

¿Hubo presiones de otro sector del gobierno en favor del diputado Jorge Herrera? Según Vamos los llamó el contralor Anel Flores

A mí no me llamaron, no tenía nada que ver con eso. Si hubo algo, no fue a través de mí.

¿Si hubo algo? Entonces, si pudo haber ocurrido con otra persona...

Puede ser, todo está en lo posible.

¿RM es más mulinista, más martinelista?

El gobierno es RM. El presidente de la República tiene su estilo de gobernar. Nosotros hemos tratado de adaptarnos a ese estilo. Estamos apoyándolo al 100%. El presidente del partido tiene que ver más que todo con lo que tiene con el partido mismo, pero no con el gobierno. Esa madurez política la tenemos nosotros en la Asamblea.

Es obvio que hay un cortocircuito entre Martinelli y Mulino ¿Cómo surfean esas tensiones?

Entiendo que Martinelli también tiene su estilo de decir lo que siente. No sabemos a veces si es que está a favor o en contra de algo, pero tiene buena comunicación el presidente Mulino con el presidente Martinelli.

Se ha cuestionado el pago a los diputados suplentes de la Asamblea por vía de gastos de movilización de manera irregular, su hijo es su suplente. ¿Cómo responde a ese señalamiento?

Todo se ha hecho con base en la Ley. Si se usa algún presupuesto para movilización, la presidencia de la Asamblea sabe a quién se lo asigna. No es una cosa que se maneja con exclusividad y no son recursos, no son permanentes.

La Corte Suprema señaló que era inconstitucional el fallo a los suplentes. ¿Cómo se justifica ese pago?

Sí, nosotros entendemos que la Corte tiene una posición al respecto. Eso es lo que tratamos todos, inclusive los suplentes, también los 71 suplentes. Nosotros también estuvimos en reuniones para ver eso ante la Constitución. Pero también son personas a las que tú tampoco les puedes quitar la forma de manutención. También debemos reformar nuestro reglamento interno sobre ese tema.

¿Respaldaría abrir una comisión de la verdad que investigue desde la Asamblea las denuncias de abusos en Bocas del Toro?

Nosotros lo que ahora mismo nos interesa más es ver cómo se disminuye el tema del desempleo (...) todo lo que sea un tema de conflicto estamos tratando que se vea a su debido tiempo.

Otro show más con la pelea de los diputados Jairo Salazar y Betserai Richards ¿Impulsarán el comité de ética sobre ese asunto o será una anécdota más de la Asamblea?

Esas cosas no deben darse, hay que buscar alguna forma de que los diputados sepan que si actúan fuera del reglamento habrá consecuencia y nosotros estamos de acuerdo con que eso se analice en el reglamento interno.