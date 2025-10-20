Panamá y Argentina amplían su conexión económica y turística con Mendoza

El turismo argentino hacia el Caribe mantiene un crecimiento sostenido, y Panamá busca posicionarse dentro de ese circuito. Según la embajadora, el viajero argentino suele elegir destinos de playa y descanso, y Panamá ha comenzado a captar su atención, primero como destino de compras y, cada vez más, como experiencia de naturaleza y cultura.'El argentino viaja mucho y el Caribe le resulta atractivo. Panamá tiene el potencial de convertirse en un destino de estadía más larga, gracias a su diversidad y cercanía', señaló Pitta.El trabajo conjunto entre operadores turísticos panameños y argentinos, sumado a la conectividad aérea, puede consolidar a ambos países como socios estratégicos en el sector. La presentación de Mendoza en Panamá busca precisamente estrechar esa cooperación y atraer nuevos flujos de visitantes.Por su parte, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo del Gobierno de Mendoza, explicó a La Estrella de Panamá que la conexión directa con Panamá lleva ocho años operando. 'Como destino turístico, Mendoza —ubicada en el interior del país— es muy distinto a Panamá. Está en el centro oeste de la República Argentina, junto a la cordillera de los Andes, donde se encuentra el Cerro Aconcagua, de 6,950 metros sobre el nivel del mar', detalló.Testa destacó que la provincia ofrece un clima seco y templado, con las cuatro estaciones bien marcadas. 'En invierno las temperaturas bajan considerablemente y las nevadas en la cordillera permiten disfrutar de deportes de nieve. Además, Mendoza es la principal productora de vinos del país y sus bodegas ofrecen una experiencia única para el turista panameño', añadió.En tanto, Patricia Giménez, gerenta de ProMendoza, resaltó la creciente conectividad entre ambos destinos, que ahora contará con un vuelo adicional a la semana. 'Desde Mendoza participamos en la Expocomer con empresas locales. Somos una provincia petrolera que está iniciando actividades mineras, y nuestra industria por excelencia es la vitivinícola, que representa el 30% de nuestras exportaciones', dijo.Giménez reconoció que la falta de tratados de libre comercio ha sido un desafío, pero resaltó los avances logrados: 'Hoy tenemos un número importante de bodegas presentes en Panamá, lo que nos impulsa a redoblar esfuerzos en logística. Mendoza dispone de un hub en la Zona Libre de Colón para que las bodegas puedan traer y almacenar sus vinos'.La ruta Panamá–Mendoza cuenta con seis vuelos semanales —todos los días, excepto los domingos—, mientras que las operaciones a Rosario se reanudarán en diciembre próximo, tras las obras en la pista del aeropuerto.