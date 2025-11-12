Panamá y el BID delinean hoja de ruta para mejorar regulación de la asociación público-privada

Con el propósito de identificar oportunidades para perfeccionar el marco institucional y regulatorio de las <b>Asociaciones Público-Privadas (APP)</b> en el país, se desarrolló el foro <i>'Analizando el entorno para el desarrollo de Asociaciones Público-Privadas sostenibles en Panamá: ¿Cómo perfeccionar el marco nacional para impulsar más y mejores proyectos APP?'</i>.El encuentro fue organizado por el <b>Banco Interamericano de Desarrollo (BID)</b>, con el respaldo del <b>Gobierno panameño</b>, y tuvo como orador de apertura al<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/juan-carlos-orillac" target="_blank"> ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac</a>, quien participó en representación <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">del presidente José Raúl Mulino</a>.Según el Ejecutivo, el foro se diseñó como un espacio de diálogo de alto nivel entre los sectores público y privado, con el fin de fortalecer la preparación, financiamiento y evaluación de futuros proyectos bajo el modelo APP. Las conclusiones servirán de base para la elaboración de una <b>hoja de ruta nacional</b> que impulse proyectos sostenibles y de alto impacto social.Durante su intervención, Orillac destacó que los objetivos del evento están alineados con la agenda del Gobierno, centrada en <b>impulsar la iniciativa privada, generar empleos y elevar la calidad de vida de los panameños</b>.'Panamá es un pueblo creativo y laborioso. Trabajamos para ser ejemplo mundial, combinando crecimiento económico con justicia y bienestar', expresó el ministro, al tiempo que aseguró que la administración de Mulino 'siempre ha estado y estará a la altura de los grandes desafíos del país'.El marco regulatorio de las APP en Panamá fue establecido mediante la <b>Ley N.º 93 de 2019</b>, y sobre este régimen, <b>Ana Julia Carreira</b>, secretaria nacional de Asociaciones Público-Privadas del Ministerio de la Presidencia, subrayó la importancia de priorizar <b>proyectos financieramente sostenibles en el tiempo</b>.'Trabajamos activamente en la dinamización del marco regulatorio, incorporando las mejores prácticas internacionales e incluyendo iniciativas que continúen diversificando nuestro portafolio de proyectos', puntualizó Carreira.Por su parte, <b>Gloria Lugo</b>, representante del <b>BID en Panamá</b>, reafirmó el respaldo del organismo a este modelo, al destacar que las APP son una herramienta esencial para <b>cerrar brechas de infraestructura, mejorar la calidad de los servicios públicos, generar empleo y atraer inversión privada de calidad</b>.El foro contó con la participación del <b>ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade</b>; el <b>secretario de Metas, José Ramón Icaza</b>; los viceministros <b>Roberto Arosemena Cervantes</b> (Desarrollo Social) y <b>Eida Sáiz</b> (Economía), además de representantes del sector empresarial y organismos internacionales.