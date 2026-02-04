‘Panamá y República Dominicana pueden ser una alianza poderosísima en comercio y logística’

Nos reunimos con el ministro de Comercio e Industrias de Panamá. Además, hemos sostenido encuentros con funcionarios de varios gobiernos de la región: Costa Rica, Ecuador, Jamaica y las Bahamas. También participamos en una actividad con el presidente de Bolivia y nos reunimos con autoridades del gobierno de Chile.Creo que este esfuerzo patrocinado por CAF es un centro de pensamiento, un <i>think tan</i>k, lo que yo llamo el Davos de Latinoamérica. Es importante porque tenemos que repensar nuestras economías, nuestras cadenas de valor, nuestras relaciones y las sinergias que pueden generar nuestras economías. Como decía Albert Einstein, la definición de la locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes.