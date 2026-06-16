PIB crece 4.8% impulsado por la construcción y la fiebre mundialista

La economía panameña crece impulsada por la construcción y la logística, mientras que la empresa privada espera mayor movimiento por la fiebre mundialista y espera cobrar saldos adeudados desde tiempos de pandemia. El Producto Interno Bruto (PIB) del país aumentó 4.8% en el primer trimestre de 2026 en comparación al mismo período del año anterior, de acuerdo a un informe publicado este martes 16 de junio por la Contraloría General de la República. En dólares, se trata de un incremento de $1,032 millones para totalizar $22,550.7 millones.

Análisis sectorial

Uno de los factores claves fue el sector de la construcción, el cual experimentó un incremento de 6.5%, impulsado principalmente por el aumento de las construcciones residenciales y obras de infraestructura públicas como reparación y construcción de caminos y carreteras, trabajos de avance en la Línea 3 del metro de Panamá, el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, de acuerdo al informe de la Contraloría. Esto a su vez generó un efecto cascada, contribuyendo a un 5.7% de crecimiento en el sector de minas y canteras gracias a la extracción de minerales como la piedra, arena y arcilla, materiales básicos para la construcción. En cuanto al comercio al por mayor y por menor, uno de los sectores que más empleos genera en el país, se reportó un crecimiento de 6.4%. El comercio al por mayor se benefició de una mayor venta de combustibles, materiales de construcción, maquinaria y equipo, mientras que el comercio al por menor registró una mayor venta de textiles, alimentos y bebidas, automóviles y otros bienes de consumo. En Zona Libre de Colón, las reexportaciones crecieron 22.6% en los primeros cuatro meses del año y el valor total del comercio subió 11.5%. El informe de Contraloría destaca la venta no solo de productos de la industria química, maquinaria y equipos eléctricos, sino también televisores y equipos de sonido, junto con materiales textiles y manufacturas. Las cifras coinciden con los ánimos de los consumidores panameños que se han preparado para la Copa Mundial de Fútbol comprando artículos de audio y video, camisetas y mercancía relacionada. “Las estadísticas del Efecto Mundial son positivas. Creo que es importante también ser responsable de que no el 100% de ese comportamiento atribuible solamente al Mundial, sin embargo, fue un periodo de buena actividad comercial y así lo estamos viendo inclusive en el presente”, comentó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría.

Inversión

Para el representante del gremio empresariales, las cifras de crecimiento son un buen indicador, pero no son suficiente. “Hay sectores que se están moviendo más rápido que otros o están generando actividad positiva, como el comercio al por menor y el mayor, el tema logístico con el Canal y el movimiento de los puertos. Sin embargo, el gran reto que tenemos es traducir ese crecimiento a inversión a nuestro país y que esas inversiones se traduzcan en plazas de trabajos permanentes. Sería el escenario ideal”, afirmó Barría. Entre 2024 y 2025, la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó 63%, de acuerdo a cifras oficiales de la Contraloría. Para Barría, hay un elemento clave necesario para atraer mayor inversión al país. “Confianza, confianza, confianza. Eso es algo que hemos visto que este gobierno ha estado trabajando y construyendo, el tema del grado de inversión, mejorar las finanzas del Estado, eso genera confianza hacia afuera para que esos capitales vengan”, recalcó el presidente de la Cámara de Comercio. “Yo he sido testigo de dos viajes oficiales a Marruecos y a Grecia, acompañando al vicecanciller y al Presidente. Ese fue el mensaje en ambas visitas. Generar confianza, transmitir confianza mediante lo que estamos haciendo como país y de esa manera invitar a estas empresas y a estos inversionistas, a través también de los gobiernos, a que vean a Panamá como un puerto seguro para sus inversiones en materia económica”. Una de las avenidas a las que ha apostado el actual gobierno para atraer inversión es estrechar lazos con Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció una cooperación de tres millones de dólares con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para la limpieza en Darién de desechos dejados por el tránsito de migrantes. Además, participó en un foro en la Asamblea Nacional organizado por el Grupo Interparlamentario de Amistad entre Panamá y Estados Unidos que preside el diputado Roberto Zúñiga. Allí participaron representantes de empresas internacionales como Dell y Procter & Gamble, relatando cómo decidieron fortalecer su presencia en el país y los puntos claves para consolidar y atraer mayor inversión.

Asamblea y deudas por cobrar

La Asamblea Nacional aprobó en sesiones extraordinarias la ley de sustancia económica, un requisito de organismos internacionales que podría ser determinante para que Panamá salga de listas discriminatorias europeas, lo que se traduciría en menos trabas para las empresas que busquen invertir en el país. También se preparan para iniciar un nuevo período de sesiones ordinarias el próximo 1 de julio, donde se abre el compás para discutir temas que podrían incidir en cómo mantener el crecimiento económico. “Para nosotros es importante que las comisiones también se establezcan rápidamente para comenzar a trabajar, para poder también aportar a esas comisiones en las discusiones que se generan de los proyectos de ley que quedaron, digamos que en el tapete de la última legislatura y de los nuevos que necesitamos también trabajar y aportar”, acotó Barría. Un punto que queda pendiente es el cobro de deudas adquiridas por el gobierno durante la pandemia de COVID-19 con el sector privado. El presidente del gremio empresarial desconoce el monto exacto adeudado, pero se muestra optimista con la actual administración gubernamental. “La señal que nosotros tenemos del gobierno, específicamente del ministro de Economía y Finanzas, es que se están pagando, están haciendo esfuerzos por honrar esos compromisos. Sin embargo, sabemos que el gobierno también está tratando de mantener las finanzas de forma ordenadas y balanceadas. El mensaje es positivo porque se están honrando esas deudas, de repente no en la velocidad que nosotros esperamos, sin embargo, están presentes,” concluyó.