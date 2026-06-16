PIB crece 4.8% impulsado por la construcción y la fiebre mundialista

La Asamblea Nacional aprobó en sesiones extraordinarias la ley de sustancia económica, un requisito de organismos internacionales que podría ser determinante para que Panamá salga de listas discriminatorias europeas, lo que se traduciría en menos trabas para las empresas que busquen invertir en el país. También se preparan para iniciar un nuevo período de sesiones ordinarias el próximo 1 de julio, donde se abre el compás para discutir temas que podrían incidir en cómo mantener el crecimiento económico.'Para nosotros es importante que las comisiones también se establezcan rápidamente para comenzar a trabajar, para poder también aportar a esas comisiones en las discusiones que se generan de los proyectos de ley que quedaron, digamos que en el tapete de la última legislatura y de los nuevos que necesitamos también trabajar y aportar', acotó Barría.Un punto que queda pendiente es el cobro de deudas adquiridas por el gobierno durante la pandemia de COVID-19 con el sector privado. El presidente del gremio empresarial desconoce el monto exacto adeudado, pero se muestra optimista con la actual administración gubernamental.'La señal que nosotros tenemos del gobierno, específicamente del ministro de Economía y Finanzas, es que se están pagando, están haciendo esfuerzos por honrar esos compromisos. Sin embargo, sabemos que el gobierno también está tratando de mantener las finanzas de forma ordenadas y balanceadas. El mensaje es positivo porque se están honrando esas deudas, de repente no en la velocidad que nosotros esperamos, sin embargo, están presentes,' concluyó.