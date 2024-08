Promueven el emprendimiento juvenil, a través de concurso, con miras a reducir la pobreza y el desempleo

El Ministerio de Educación (Meduca) y la fundación Emprendamos lanzaron la segunda versión del Concurso Nacional de Emprendimiento Juvenil 2024.

La viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes, espera que este año participen más escuelas oficiales y, aunque al certamen concurren estudiantes de media de escuelas oficiales, la cultura empresarial debe practicarse desde niños muy pequeños, de acuerdo con el trabajo que realicen.

De Cotes también se refirió a la continuidad del proyecto y a la importancia que le está dando el gobierno, a través del Meduca, al emprendimiento. “Hay una ley, pero la ministra no necesita una ley, cree que el emprendimiento es posible”, expresó de Cotes, señalando que este miércoles estuvieron en el debate del proyecto Mi Primer Empleo, con estudiantes de universidades y de escuelas secundarias oficiales invitados por el Ministerio de Desarrollo Laboral (Mitradel).

El pasado 1 de agosto el presidente José Raúl Mulino lanzó el Programa Mi Primer Empleo, en cuya fase inicial insertará a más de mil jóvenes de 17 y 24 años al mercado laboral, por un periodo de tres meses para hacer sus pasantías, con la intensión de que puedan quedarse trabajando.

De Cotes también destacó el rol que juega el maestro en el futuro de los estudiantes y la satisfacción que reciben al saber que sus alumnos son exitosos. “Donde uno deja al maestro por fuera perdió la mitad del camino de los logros, porque estos muchachos son producto de un maestro que lo apoya y que lo guía, y verlos triunfar (...) ese es la mayor paga a un maestro, téngalo por seguro”, dijo.

Por su parte, el presidente de la fundación Emprendamos, Moisés Cohen, dijo esperar que más jóvenes se animen a participar este año, ya que en el concurso 2023, participaron 12 mil jóvenes de 17 colegios oficiales que conformaron 12 equipos. “Este es un trabajo en equipo entre el Meduca, CAF y la fundación Emprendamos y hemos puesto mucho tiempo y recursos a este proyecto, porque creemos que en nuestro país no debiera haber pobreza y no debiera haber desempleo”, expresó.

El empresario también enfatizó en que la única forma de disminuir, de acabar con la pobreza y con el desempleo es a través de la educación. “La pobreza no es material solamente, también es mental. Si nosotros no educamos a nuestros jóvenes para que estén preparados para conseguir el mejor empleo posible y para hacer su propio negocio, nunca lo van a ver”, comentó. La gran diferencia resaltó, la marca la ley 128 del 2020. “Lo decimos no por la ley sino por la ejecución de la ley que ahora lo va a hacer este ministerio (Meduca) con todas las fuerzas y esperamos que, apoyando, esto va a marcar una gran diferencia. Un Panamá de antes y un Panamá después. Antes y después de que se ejecute la ley”, manifestó.

Alejandro Mendoza, quien con su emprendimiento obtuvo el segundo lugar en el concurso 2023, afirmó que fue una experiencia maravillosa, sobre todo, compartir con compañeros de otras provincias.

Los estudiantes ganadores de 2023 fueron de Bocas del Toro, Darién y la comarca Ngäbe Buglé, con el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. La final del concurso 2024 será el 20 de noviembre en la Ciudad del Saber.