Protección de datos personales, ¿qué rol asumen los PH en Panamá?

Sin embargo, es la Ley 81 de 2019 sobre Protección de Datos Personales la que dicta el marco de acción definitivo, imponiendo principios como la finalidad, proporcionalidad, seguridad y transparencia. Esta ley exige además medidas técnicas y organizativas para proteger la información, especialmente aquella considerada sensible, que de ser filtrada podría causar perjuicios irreparables a los residentes. La Ley 81 contempla sanciones administrativas aplicadas por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) que incluyen multas, amonestaciones y la suspensión del tratamiento de datos. Como indica Ordóñez, estas multas pueden oscilar entre $1,000.00 y $10,000.00, dependiendo de la gravedad y la reincidencia. Además, si la vulneración genera un daño patrimonial o moral, el PH podría enfrentar responsabilidades civiles adicionales