Protección de datos personales, ¿qué rol asumen los PH en Panamá?

La gestión de una Propiedad Horizontal (PH) en Panamá ha experimentado una transformación profunda en los últimos años, evolucionando más allá del mantenimiento de infraestructuras físicas y la simple administración de cuotas de mantenimiento para adentrarse en un terreno legal y ético mucho más complejo.

Según la Asociación de Profesionales Administradores de PH (Adepaph), todo PH actúa como responsable del tratamiento de datos personales, lo que otorga al administrador un rol de custodio bajo el marco de la Ley 81 de 2019.

Esta evolución ha sido subrayada por Wendy Caballero, directora de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), quien señala que las administraciones enfrentan hoy una “enorme responsabilidad” en la custodia de datos, convirtiendo la transparencia y el cumplimiento legal en pilares innegociables de la convivencia. “Este ámbito donde la transparencia y el cumplimiento legal se han convertido en pilares innegociables, define ahora el éxito o el fracaso de una convivencia armoniosa”, señaló.

El alcance de esta custodia es sumamente amplio. Según la directora de PH del Miviot, este compromiso abarca desde el uso de sistemas de biovigilancia y la gestión de bases de datos de visitantes en las garitas, hasta el envío de correos electrónicos y las grabaciones de las asambleas de propietarios.

Esta responsabilidad no es un mero trámite logístico, como bien explica Roberto Ordóñez, docente y miembro de Adepaph, en una propiedad horizontal la información sensible circula todos los días. Por lo tanto, dijo, el administrador y su junta directiva deben actuar con el mismo rigor con el que gestionan las finanzas del edificio o contratan servicios de seguridad. “Los PH no puede ser vista como una chismografía institucional; por el contrario, debe ser un entorno donde se apliquen con firmeza los principios de finalidad, proporcionalidad, seguridad y transparencia”, subrayó.

La Ley 284 de 2022, que regula el Régimen de Propiedad Horizontal, establece en su artículo 2 el “Principio de Confidencialidad”, el cual obliga a asegurar la conservación de los bienes privados y comunes mediante el manejo ético de los datos personales bajo custodia.