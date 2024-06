Proveedores esperan pago de $800 millones, pero no hay partida

La administración entrante liderada por el presidente electo, José Raúl Mulino, tendrá que buscar la forma de pagar $800 millones a proveedores, dinero que no está contemplado en el presupuesto de este año. Se trata de cinco ministerios que adquirieron compromisos y que obligará a Felipe Chapman, nuevo ministro de Economía y Finanzas (MEF), a buscar el dinero para cumplir con los servicios y contratos adquiridos.

Este tema se ventiló en la reunión de transición en la que participó el ministro Héctor Alexander y su futuro sucesor, junto a sus equipos de trabajo. En dicha cita se expuso que las instituciones han adquirido compromisos “prácticamente sin la autorización del MEF, lo que compromete a la nueva administración a buscar un crédito extraordinario, por no contar con la plata”, comentó a este medio una persona que participó en la reunión. Si bien existen urgencias que deben resolverse en todos los gobiernos, “la práctica de adquirir compromisos no presupuestados se está volviendo un problema, porque debe haber un presupuesto”. La próxima administración hereda esta deuda sin contar con la plata y la partida para hacerle frente, “lo que le restará capacidad”, añadió esta persona. “El dinero que gastaron los ministerios no fue aprobado en el presupuesto”, insistió el participante. Para resolver el tema será necesario crear una partida extraordinaria y buscar la plata, o endeudarse para pagar. Aunque exista la intención de pago, “el MEF no lo puede hacer, porque no está en el presupuesto”, insistió la persona.

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, dijo a La Estrella de Panamá que la entidad adeuda $320 millones que no se encuentran en la partida presupuestaria. Pero tiene una explicación: “En el MOP no se recibieron los recursos necesarios que teníamos con los contratistas. Es un problema serio”, calificó Sabonge.

De acuerdo con el ministro, todos los contratos efectuados en su administración contaban con la aprobación del MEF. “No es que no tienen partida, sino que en su momento fueron licitados con la anuencia del MEF para generar las partidas, consignar los recursos, y firmar contratos que en ocasiones son plurianuales, aunque los presupuestos se asignan por año”, explicó. De acuerdo con el titular, en abril de 2023 solicitó al MEF el monto total de los compromisos, “pero la entidad no asigna los fondos necesarios”, lo que genera una acumulación de los compromisos por pagar. Muchos contratos en el MOP se cancelan según el avance de la obra efectuada por el contratista, pero de igual manera, si el ejecutor de la obra no recibe pago se atrasa la entrega, lo que parece una espiral interminable.

“En esta administración (año), en comparación con otras, recibimos como $1.700 millones menos a lo que se otorgó en años anteriores. Si lo comparas con lo solicitado, tal vez es más porque se acumulan las necesidades al no cumplir con los pagos a tiempo”, señaló Sabonge.

“Evidentemente hay proveedores que cumplen con los plazos estipulados en los contratos, otros solicitan extensiones porque se presentan retrasos en los pagos, por ende, las obras también se retrasan”, añadió el ministro del MOP. El monto corresponde a varios proyectos de construcción, aunque la cifra no contempla aquellos que se contrataron bajo la figura de llave en mano, ya que requieren un compromiso del MEF de destinar partidas específicas en tiempos concretos.

Para cubrir estas obligaciones el MEF deberá generar créditos extraordinarios. Esto significa buscar recursos adicionales al presupuesto existente que tienen que contar con el visto bueno de la Asamblea Nacional, o generar nueva deuda, todo depende del espacio del déficit fiscal.

En la misma situación se encuentran los proveedores que esperan cobrar sus cuentas en el Ministerio de Salud, que adeuda $350 millones sin partida presupuestaria. Entre los servicios que han sido contratados y que aún no se han pagado se menciona el alquiler de ambulancias y la renta del depósito donde se guardan los medicamentos del ministerio.

“La administración actual trabaja con los sucesores para saber de dónde van a sacar la plata para los proveedores”, según conoció este diario de una fuente del Minsa. A pesar de la deuda por el servicio de ambulancias, la empresa está anuente a que no se puede suspender la asistencia”, indicó la fuente de la institución. Entre las causas del retraso del pago, achacó a la burocracia, las vigencias expiradas que obligan a buscar recursos nuevamente, documentos vencidos, u otros, que retrasan los pagos.

De acuerdo con una persona que participó en la reunión de transición en el MEF, a esta lista se suman otros ministerios como el de Vivienda, que debe $55,8 millones en proyectos de inversión; el Ministerio de Seguridad con $11 millones por el alquiler de helicópteros, y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario que acumula $23,2 millones en subsidio de granos.

Cuando concluye el año fiscal se acostumbra a pagar las deudas adquiridas durante los primeros seis meses del año próximo. Para este propósito existe una reserva de aproximadamente $2.000 millones para cubrir las cuentas del año pasado, que están presupuestadas, a la espera de la formalización del pago. Los proveedores deben presentar la documentación, pero hasta el momento no han culminado los procesos.