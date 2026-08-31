Puertos del Caribe y el Pacífico impulsan el crecimiento de contenedores TEU en Panamá

Durante el período comparativo de mayo, el movimiento de contenedores de 20 pies (TEU) en los principales puertos de la República de Panamá alcanzó un incremento del 1.8%, impulsado por una mayor actividad comercial y transferencia de carga en terminales estratégicas del país. Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el volumen total transportado pasó de 845,594 TEU en el período anterior a 860,983 TEU en el presente ciclo. Este dinamismo “refleja un comportamiento positivo dentro de la red portuaria del país, destacando el desempeño de terminales clave de la vertiente atlántica y pacífica, las cuales compensan las caídas registradas en otros puntos operativos del territorio nacional”.

Terminales

El crecimiento del sector portuario estuvo encabezado principalmente por Colon Container Terminal SA, que reportó una de las variaciones más altas del período con un alza del 15.2%, sumando un total de 167,660 TEU. De cerca le siguió SSA Marine MIT, que registró un aumento interanual del 14.8% al alcanzar las 262.108 unidades manejadas, consolidándose como la terminal de mayor volumen absoluto dentro del sistema nacional. En el sector del Pacífico, las terminales mantuvieron una senda de estabilidad y modesto incremento. PSA Panama International Terminal registró un aumento del 1.9%, alcanzando las 131,066 unidades movilizadas. Por su parte, Panama Ports Company Balboa igualó este comportamiento con un alza del 1.9%, totalizando 221,536 TEU. Ambas infraestructuras contribuyeron de forma constante a mantener el flujo de mercancías hacia las rutas del hemisferio.

Contracciones e impacto