Puertos del Caribe y el Pacífico impulsan el crecimiento de contenedores TEU en Panamá

Durante el período comparativo de mayo, el movimiento de contenedores de 20 pies (TEU) en los principales puertos de la República de Panamá alcanzó un incremento del 1.8%, impulsado por una mayor actividad comercial y transferencia de carga en terminales estratégicas del país.
Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el volumen total transportado pasó de 845,594 TEU en el período anterior a 860,983 TEU en el presente ciclo.
Este dinamismo “refleja un comportamiento positivo dentro de la red portuaria del país, destacando el desempeño de terminales clave de la vertiente atlántica y pacífica, las cuales compensan las caídas registradas en otros puntos operativos del territorio nacional”.
El crecimiento del sector portuario estuvo encabezado principalmente por Colon Container Terminal SA, que reportó una de las variaciones más altas del período con un alza del 15.2%, sumando un total de 167,660 TEU. De cerca le siguió SSA Marine MIT, que registró un aumento interanual del 14.8% al alcanzar las 262.108 unidades manejadas, consolidándose como la terminal de mayor volumen absoluto dentro del sistema nacional.
En el sector del Pacífico, las terminales mantuvieron una senda de estabilidad y modesto incremento. PSA Panama International Terminal registró un aumento del 1.9%, alcanzando las 131,066 unidades movilizadas.
Por su parte, Panama Ports Company Balboa igualó este comportamiento con un alza del 1.9%, totalizando 221,536 TEU. Ambas infraestructuras contribuyeron de forma constante a mantener el flujo de mercancías hacia las rutas del hemisferio.
No obstante la tendencia general alza, el informe estadístico del INEC también reflejó descensos significativos en otras infraestructuras clave. El ajuste más pronunciado se observó en la terminal de Panama Ports Company Cristóbal, que experimentó una disminución del 39.8% en su flujo operativo, descendiendo a 71,096 TEU. Asimismo, las operaciones especializadas en Bocas Fruit Co. registraron un nivel de retroceso del 0.2%, para ubicarse en 6.708 TEU.
A pesar de estas caídas puntuales, el balance general del sistema portuario nacional se mantiene en cifras positivas, sustentado por el fuerte repunte de las terminales de mayor envergadura en la provincia de Colón.
En general, el sector agroexportador del país mostró un desempeño notable, impulsado por el incremento en el valor FOB de bienes clave como el plátano (+41.7%) y el camarón (+20.8%). Estos resultados reafirman la resiliencia de la plataforma de transporte, comercio y logística panameña en el entorno del comercio global.
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