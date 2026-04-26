Quejas contra inmobiliarias: Convivienda asegura que solo concentran el 0.08 %

Los datos oficiales revelan un patrón reiterado de conflictos: cláusulas abusivas en contratos, devoluciones de dinero que no llegan, información incompleta al momento de la venta y viviendas con vicios ocultos que aparecen tras la entrega.El motivo más frecuente de las quejas es la inclusión de cláusulas abusivas, con 876 casos que representan por sí solos $118.2 millones en montos reclamados. A esto se suman 672 quejas por devolución de dinero (más de $8.7 millones), 633 por falta de información (más de $20.5 millones), 385 por vicios ocultos ($15.9 millones) y 295 por incumplimiento de contrato ($21.6 millones). De las quejas resueltas a favor del consumidor, 2,306 casos generaron algún tipo de compensación o cierre favorable, por un monto de $137.5 millones, la mayoría mediante acuerdos conciliados.