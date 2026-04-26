Quejas contra inmobiliarias: Convivienda asegura que solo concentran el 0.08 %

Entre enero de 2020 y diciembre de 2025, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 3,178 quejas formales contra empresas inmobiliarias, asociadas a un monto reclamado que supera los $197.3 millones. En este contexto, la presidenta ejecutiva de Convivienda, Elisa Suárez, subrayó que las cifras deben analizarse con perspectiva. Recordó que Acodeco reorganizó sus estadísticas en dos periodos (2006-2020 y 2020-2025) y que, en ese último tramo, las quejas contra promotores agremiados fueron apenas 273, lo que representa 0.08% del total. “Voy a repetir ese número: 0.08. Y fíjense cuánto construimos: 34,643 viviendas en ese mismo periodo”, enfatizó Suárez.

Informe

Los datos oficiales revelan un patrón reiterado de conflictos: cláusulas abusivas en contratos, devoluciones de dinero que no llegan, información incompleta al momento de la venta y viviendas con vicios ocultos que aparecen tras la entrega. El motivo más frecuente de las quejas es la inclusión de cláusulas abusivas, con 876 casos que representan por sí solos $118.2 millones en montos reclamados. A esto se suman 672 quejas por devolución de dinero (más de $8.7 millones), 633 por falta de información (más de $20.5 millones), 385 por vicios ocultos ($15.9 millones) y 295 por incumplimiento de contrato ($21.6 millones). De las quejas resueltas a favor del consumidor, 2,306 casos generaron algún tipo de compensación o cierre favorable, por un monto de $137.5 millones, la mayoría mediante acuerdos conciliados.

Sello

Suárez defendió que los promotores de Convivienda cuentan con un sello de calidad y cumplen con las leyes y normas de la República de Panamá. “La gente seria construye con seriedad, mis agremiados construyen con seriedad”, afirmó, lamentando que en ocasiones se responsabilice a las inmobiliarias por problemas estructurales de servicios básicos, como el suministro de agua. “Si no tenemos agua, es porque no hay agua. Las viviendas no consumen agua, son las personas”, explicó la presidenta ejecutiva de Convivienda, señalando que la falta de infraestructura hídrica es un reto que debe atenderse en conjunto con instituciones como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. La dirigente gremial pidió a los tomadores de decisión y a la Asamblea Nacional reconocer que quienes comparecen en los debates legislativos son precisamente los promotores que buscan que las cosas se hagan bien. “El que construye mal no va a la Asamblea a pelear por una ley. Ese que le caiga el peso de la ley. Los que vamos somos los que estamos responsablemente luchando para que las cosas se hagan bien. Pero los números no mienten”, comentó Suárez.

2026

Durante el primer trimestre del año 2026, la Acodeco recibió 814 quejas a nivel nacional, que representan un monto total de $9.1 millones. El sector de inmobiliaria acumuló 98 quejas, ubicándose como la segunda actividad con más reclamos, sólo superado por los almacenes por departamento, con 120 casos. El resto del listado estuvo conformado por los comercios de electrodomésticos y equipos electrónicos, con 64 quejas, mientras que las categorías de celulares y eventos artísticos ocuparon el cuarto y quinto lugar, con 44 y 28 quejas, respectivamente. Los motivos más frecuentes de reclamación durante este período estuvieron relacionados principalmente con el incumplimiento de garantía, que concentró 330 quejas por un monto de $3.0 millones. También se registraron quejas por falta de información, con 144 casos por $934.6 millones, así como por devolución de dinero, con 93 quejas por $1.2 millones. En cuanto a los resultados obtenidos durante este período, la Acodeco logró resolver 395 quejas a favor del consumidor, lo que representa un monto de $5.1 millones recuperados o solucionados mediante diferentes mecanismos de conciliación o resolución administrativa. Dentro de estos resultados favorables se registraron 159 acuerdos y resoluciones, que suman $3.4 millones, mediante soluciones como devolución de dinero, reemplazo del producto, reparación del bien, entrega de mercancía o aclaraciones contractuales. Asimismo, se contabilizaron 228 desistimientos, por un monto de $1.7 millones, y ocho casos de abandono por parte de los consumidores, que representan $58.142 mil. La Acodeco destacó que “estos resultados reflejan el papel que desempeñamos en la defensa de los derechos de los consumidores y en la búsqueda de soluciones a los conflictos entre consumidores y agentes económicos, contribuyendo a fortalecer la confianza en el mercado”.

Elisa Suárez Presidenta ejecutiva de Convivienda El que construye mal no va a la Asamblea a pelear por una ley. Ese que le caiga el peso de la ley. Los que vamos somos los que estamos responsablemente luchando para que las cosas se hagan bien. Pero los números no mienten”,