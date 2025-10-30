Récord de inversión en Panamá: CAF inyecta $1,400 millones para saneamiento

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha consolidado a Panamá como un referente continental en salud pública y sostenibilidad, inyectando una inversión histórica en el sector de saneamiento.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, confirmó que la institución concentra casi el 60% del financiamiento multilateral activo para el país, con $1,400 millones aprobados para programas de saneamiento.

Indicó que este compromiso financiero a largo plazo asegura que Panamá no solo cumpla con sus objetivos de sostenibilidad, sino que también fortalezca su competitividad al innovar con infraestructura de salud pública de vanguardia, que sirve de ejemplo para toda América Latina.

“CAF ha sido, por más de 15 años —casi desde 2005—, el principal socio estratégico de Panamá en su política de saneamiento, concentrando casi el 60% del financiamiento multilateral activo. Nuestras inversiones, que ya acumulan casi $1,400 millones aprobados, han permitido que esta (saneamiento) y otras actividades que hemos adelantado en el país se conviertan en un referente de innovación, sostenibilidad y salud pública”, dijo Díaz-Granados.

El alto ejecutivo de CAF destacó los avances del programa de saneamiento de Panamá, que han elevado el estatus de la infraestructura panameña, como la planta de saneamiento “más moderna de Centroamérica”, una lección que le sirve al banco para trabajar en el resto de América Latina y el Caribe.

“Son lecciones de Panamá para la región. Esta es la planta más moderna de Centroamérica y nos complace constatar que Panamá vaya progresando en ese sector tan importante, que es la economía del comportamiento: permitir a las nuevas generaciones —que es lo esencial— el mejor uso del recurso hídrico, el manejo de los residuos sólidos y así construir una Panamá más sostenible”, destacó Díaz-Granados.

Foro económico de CAF 2026

Por otro lado, Díaz-Granados confirmó la realización del Foro Económico de América Latina y el Caribe de CAF, en Panamá, el próximo año, y la participación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto con una delegación de empresarios, en la inauguración del cónclave.

Destacó que la idea de CAF es hacer permanente este evento en Panamá y convertirlo en el Foro de Davos de América Latina, como lo dijo el presidente de la República, José Raúl Mulino, en enero pasado.

Díaz-Granados también subrayó el potencial que tiene Panamá para acoger encuentros como el de CAF, por su capacidad de conectividad, las infraestructuras de clase mundial que posee la ciudad capital y el centro de convenciones. “Todas esas piezas puestas sobre la mesa nos permiten, como banco de la región, construir este punto de encuentro anual para movilizar inversiones”, resaltó.

No obstante, dijo que la preocupación del banco ha sido el bajo crecimiento económico de América Latina y el Caribe, asociado con la disminución de la inversión. “Necesitamos más movilización del sector privado hacia América Latina, y queremos que la cita anual en Panamá se convierta —como usted lo dijo, presidente— en el Davos de América Latina y el Caribe”.

Mulino, por su parte, valoró el aporte financiero que brinda CAF al país para el desarrollo de un proyecto tan importante como el saneamiento de la bahía de Panamá, y aplaudió la iniciativa del Foro Davos de Panamá, para el cual aseguró que contará con el apoyo de su gobierno.

Al mismo tiempo, el mandatario adelantó que el próximo año vendrán varios presidentes de la región que han visto oportunidad en Panamá para sus negocios, sus exportaciones, su plataforma logística y muchas otras cosas que no están tan bien estructuradas en sus países como en Panamá.

El gobernante panameño también manifestó su satisfacción por su participación en INCAE, en una reunión regional del grupo hondureño FICOSA, con presencia en seis países de la región, así como en Estados Unidos. “Resaltaron la visión que tienen de nuestro país y el interés de promover más negocios, más inversión, atraer más cosas buenas aquí (a Panamá). Lo importante es que estamos bien, estamos en un nivel de moda positiva. Panamá hace noticia hoy: buena noticia”, celebró Mulino.

Mulino, además, sostuvo conversaciones con altos ejecutivos de la banca internacional, como el Citibank, a principios de esta semana. El chairman de la banca corporativa global visitó Panamá precisamente para entender un poco lo que aquí estaba pasando y se fue muy, muy positivamente impresionado: de los avances, de la proyección y, sobre todo, de la manera en que estamos conduciendo nuestra economía.

“Nuestra disciplina fiscal nos permitirá rendir frutos a cortísimo plazo y demostrar que somos un país responsable. Aquí no estamos para malgastar recursos, sino para invertirlos en cosas necesarias e importantes”, puntualizó Mulino.