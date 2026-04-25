Reestructuración del BDA: cierre de sucursales y reducción de gastos marcan cambios

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) avanza en un proceso de reestructuración financiera que ya muestra resultados, según el gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP), Javier Carrizo.

Carrizo detalló que el BDA, que anteriormente registraba pérdidas anuales de hasta 15 millones de dólares, logró reducir ese déficit a 9.4 millones de dólares en 2025, con proyecciones de alcanzar estabilidad financiera en 2026.

Entre las principales medidas adoptadas destacó Carrizo un plan de contención del gasto, que incluyó la reducción de la planilla, el cierre de 20 sucursales y la disminución de la flota vehicular de 250 a 100 autos.

Además, esos vehículos fueron redistribuidos a otras entidades públicas, municipios y la Policía Nacional.

El funcionario también explicó que se está fortaleciendo el control de calidad de la cartera crediticia, mediante la revisión de operaciones aprobadas que estaban pendientes de desembolso. Muchas de estas fueron rechazadas al detectarse que se utilizaban para cancelar deudas deterioradas en otros bancos, práctica que —según señaló— era común en la institución.

Asimismo, reveló que 18 de los 20 principales clientes del BDA se encuentran en cobro legal, lo que, a su juicio, evidencia un uso inadecuado de la entidad en el pasado. Ante este escenario, se solicitó a la Contraloría General de la República de Panamá realizar una auditoría, la cual no se había efectuado en los últimos 20 años.

Como parte de la reorganización, se reforzaron los controles en la aprobación de préstamos, eliminando la discrecionalidad de los gerentes regionales, quienes tenían facultades para aprobar créditos de hasta 100 mil dólares por firma individual.

Pese a los ajustes, el BDA ha mantenido el financiamiento a sectores productivos, incluyendo 100 créditos otorgados a pequeños productores para la instalación de pozos. En los últimos cinco meses, la entidad ha desembolsado 5.7 millones de dólares.

Carrizo también anunció la implementación de una estrategia de recuperación de cartera, el fortalecimiento del equipo de jueces ejecutores y un diagnóstico tecnológico de la institución.

Además, se trabaja en una propuesta de transformación junto al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, el BDA y el BNP.