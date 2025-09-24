Registro de nuevos emprendimientos aumenta un 23%, según Ampyme

El registro de nuevas empresas en Panamá ha mostrado un aumento del 23 % en comparación con el año anterior, específicamente en la figura de las sociedades de emprendimiento, así lo destacó el director general de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Raúl Fernández.

“Se espera que este año se sobrepasen las 1.000 sociedades de emprendimiento, que se registren a través de nuestro sistema de bajo costo ($230), donde ofrecemos exención de impuestos sobre la renta los dos primeros años y no se requiere de un abogado para su creación”, reveló el director general de Ampyme durante su participación en el III Congreso Anual de Mipymes y Emprendimiento: El camino para la formalidad, la sostenibilidad y el crecimiento económico del país.

De acuerdo con el director general de Ampyme, este aumento en el registro de nuevos emprendimientos es positivo porque este sector representa el 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) y de la generación de empleo.

Parte de la evolución que ha tenido el crecimiento de este sector en el país se dio con la pandemia, que impulsó el espíritu emprendedor de los panameños, un rasgo inherente, confesó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

“El panameño de por sí es emprendedor, y no lo decimos nosotros, lo dicen los rankings mundiales”, afirmó Arias, quien subrayó la necesidad de “profesionalizar” estos emprendimientos con el objetivo de convertir a las 770.000 personas que se encuentran en la informalidad en empleados formales, incentivándolos a formalizar sus negocios.

“Profesionalizar un emprendimiento significa convertirlo en un empleo formal, y eso es una de las cosas que estamos tratando de explicarles hoy”, señaló Arias.

El empresario también mencionó que las condiciones actuales del país, como un desempleo superior al 10 % y el aumento de tres puntos porcentuales en el Seguro Social, afectan a las empresas y, por ende, la posibilidad de formalizar a los trabajadores informales. Según él, es crucial analizar la situación para evitar perjudicar tanto a los trabajadores como a las empresas.