Registro de nuevos emprendimientos aumenta un 23%, según Ampyme

El director general de Ampyme también detalló que, hasta el momento, han facilitado más de $15 millones en financiamiento a través de su página web y ferias de servicios financieros, con un promedio de $5.000 por emprendedor.Estos recursos, dijo, son otorgados en asociación con bancos, financieras y cooperativas, y se brindan garantías complementarias a quienes no cumplen con los requisitos bancarios tradicionales.Fernández reafirmó que seguirán trabajando en asociación con la Cámara de Comercio, ONG, bancos y el sector privado para continuar impactando positivamente en el emprendedor panameño a través de la capacitación, la desburocratización y el financiamiento.Arias, por su parte, concluyó que es necesario un diálogo consciente para abordar la situación laboral, buscando un equilibrio que permita la formalización del empleo sin afectar la viabilidad de la empresa privada.