Ifarhu sustenta presupuesto; reformas a la institución avanzan a segundo debate

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 24 de septiembre, el proyecto de ley 75 que modifica la Ley Orgánica del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), entidad cuestionada en los últimos años por distintos escándalos ligados al manejo político en la entrega de becas.

Se trata de un proyecto que fusiona cuatro propuestas presentadas por distintos diputados, pero que terminó en un proyecto unificado. El mismo incluye cambios en la escogencia de su director, ajustes en los mecanismos de transparencia, así como reformas a la entrega de auxilios económicos y becas.

La propuesta precisa que las becas deben entregarse con base en méritos y en igualdad de circunstancias.

Integró, además, la prohibición de solicitar a los postulantes alguna recomendación para influir en el proceso de elección de los aspirantes, una práctica utilizada por políticos y empresarios para beneficiar a personas cercanas al poder.

“Es evitar que las cartas de los políticos sean la razón por la cual se le da la beca a una persona. Que sea el mérito y sus resultados académicos, los que realmente resalte a ese estudiante”, señaló el diputado José Pérez Barboni, uno de los proponentes.

El proyecto plantea que se considere como tráfico de influencia el manejo de cartas de recomendación de políticos y estipula que se apliquen sanciones que podrían llevar hasta la destitución, en el caso de los funcionarios que incurran en estos actos.

Entre las modificaciones está también la creación de un sistema digital único de becas y auxilios, como un portal web donde se deberá publicar de forma exclusiva las convocatorias, así como la postulación en línea con trazabilidad. La misma podrá ser fiscalizada y con datos abiertos de los beneficiarios.

También se crearía la Comisión Nacional de Evaluación de Becas, entidad que encarga de la revisión y emisión de concepto en cuanto a los candidatos a programas de becas, auxilios o préstamos.

Se espera que el proyecto, que sumó las propuestas de los diputados Jorge Bloise, Alexandra Brenes, José Pérez Barboni y Miguel Campos, sea discutido esta semana en el pleno de la Asamblea.