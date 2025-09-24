Ifarhu sustenta presupuesto; reformas a la institución avanzan a segundo debate

También ayer, el director de la entidad, Carlos Codoy, compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, con una accidentada sustención en la que a penas los funcionarios mencionaron cifras y datos específicos de sus planes para la vigencia fiscal 2026.El funcionario, que asumió el cargo el pasado mayo y adelantó que el presupuesto sustentado era una herencia del director anterior, confirmó que la entidad ha tenido retrasos para cumplir con los compromisos de pago de las becas otorgadas. Reiteró que en la administración anterior se entregaron auxilios y becas por encima de las capacidades del Ifarhu, lo que ha limitado las capacidades de la institución y obligó a concentrar sus esfuerzos en pagar becas dadas desde 2020 a la fecha. Según explicó, estarían esperando unos traslados de partida para compensar más adelante el desbalance en los fondos y así cumplir con los pagos. Una comparecencia en el que los diputados se dedicaron mayormente a preguntas sobre los programas de becas y presencia del Ifarhu en sus circuitos; siendo el único momento de algo de tensión, cuando la diputada Janine Prado cuestionó a Godoy ante imprecisiones y titubeos sobre las cifras de inversión. Tras varias repreguntas del mismo tema por parte de Prado, el director del IFarhu puntualizó que la entidad habría solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) unos $527 millones de dólares para inversión, pero solo les recomendaron $486 millones. También la diputada criticó que a Godoy, por no presentar un Plan Operativo Anual (POA) como lo han hecho el resto de las instituciones.'Me llama la atención que la presentación por parte del Ifarhu, una institución tan importante y que tiene señalamientos tan graves, haya sido tan breve. Yo esperaba ver una proyección de un POA (Plan Operativo Anual) claro', cuestionó Prado.Godoy señaló que tendría un estimado de 100 millones de dólares para el pago de becas vigentes en 2026.Se espera que la Comisión de Presupuesto cierre hoy las vistas presupuestarias.