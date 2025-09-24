Mulino en la ONU: ‘El Canal es y seguirá siendo panameño’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, tomó la palabra este miércoles 24 de septiembre ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Su mensaje cubrió múltiples temas, pero hizo énfasis especialmente en uno: El Canal es panameño y lo seguirá siendo.

“La neutralidad es la fórmula más adecuada para proteger la seguridad de nuestro canal, un bien de utilidad global. El Canal de Panamá neutral, abierto al mundo y facilitador de un comercio internacional más integrado, es y seguirá siendo panameño”, declaró el mandatario.

Mulino resaltó los 25 exitosos años de administración panameña de la vía interoceánica, incluyendo proyectos financiados completamente por Panamá como la ampliación del Canal y los planes para el embalse de Río Indio que, en palabras del mandatario, garantizaría el agua al Canal y a la población sin afectar el tránsito de naves aún en tiempos de sequía.

Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump había tomado la palabra. En el discurso de Trump criticó la política de fronteras abiertas de otros países y la migración irregular, calificando de “infierno” la situación resultante en los países receptores.

En el caso de Panamá, Mulino afirmó que se había logrado resolver la crisis migratoria.

“Esta crisis se resolvió cumpliendo así la promesa de cerrar los pasos ilegales por el Darién. Las consecuencias humanitarias y ambientales fueron extremas. El sufrimiento de mujeres y niños víctimas de abusos y la contaminación de una de las áreas más diversas del mundo aún generan dolor en quienes hemos tenido contacto directo con esta situación”, compartió Mulino. “El drama migratorio fue solucionado, más no las causas que originaron la masiva migración de personas. Que nuestro país haya resuelto este flagelo no significa que debamos cesar en el pedido de respuestas concretas, como en el caso de la frontera entre Haití y República Dominicana, que enfrenta una migración descontrolada que también impacta a toda la región. Es fundamental encontrar soluciones claras, tanto para la crisis haitiana como para el control efectivo del flujo migratorio”, exclamó.

Mulino apuesta al multilateralismo, a la participación en el concierto de naciones para alcanzar objetivos comunes. Considera que precisamente gracias a este tipo de esfuerzos se logró la exclusión de Panamá de “listas discriminatorias” de la Unión Europea y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Ahora, busca una mayor representación del país en el escenario internacional y cuestiona los ataques a la democracia y la libertad de expresión.

“En tiempos de crisis, cuando soplan los vientos de unilateralismo, polarización y fragmentación, Panamá hará oír su voz en defensa del multilateralismo. Panamá seguirá siendo miembro entusiasta de las Naciones Unidas, defensor del derecho internacional e incansable promotor de la paz mundial”, manifestó el mandatario. “Reiteramos el inalienable respeto a la libertad y a la democracia en nuestra región, que sigue sufriendo inestabilidad por parte de quienes no respetan la voluntad popular expresada en las urnas o simplemente no permiten elecciones abiertas y transparentes”, declaró Mulino, sin nombrar un país específico.