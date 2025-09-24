Mulino en la ONU: ‘El Canal es y seguirá siendo panameño’

En temas ambientales, destacó el compromiso de Panamá a través del Nature Pledge, que llamó una 'nueva forma de entender la política ambiental y climática en un marco que una nuestras obligaciones en materia de clima, biodiversidad y tierras en un solo compromiso nacional'. 'El mundo se encuentra hoy entre tres crisis, devastadoras todas, la climática, la de contaminación y la pérdida de biodiversidad, en un escenario de cooperación fragmentado. La respuesta a estas crisis debe ser rápida y solidaria', afirmó Mulino. Agregó que Panamá se compromete a reducir sus emisiones para el año 2035.