Mulino en la ONU: ‘El Canal es y seguirá siendo panameño’

El presidente de la República, José Raúl Mulino.
El presidente de la República, José Raúl Mulino. KENA BETANCUR / EFE
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 25/09/2025 00:00
El presidente de la República defendió la neutralidad del Canal de Panamá, el multilateralismo, la libertad de expresión y habló sobre el proyecto de Río Indio ante la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, tomó la palabra este miércoles 24 de septiembre ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Su mensaje cubrió múltiples temas, pero hizo énfasis especialmente en uno: El Canal es panameño y lo seguirá siendo.

“La neutralidad es la fórmula más adecuada para proteger la seguridad de nuestro canal, un bien de utilidad global. El Canal de Panamá neutral, abierto al mundo y facilitador de un comercio internacional más integrado, es y seguirá siendo panameño”, declaró el mandatario.

Mulino resaltó los 25 exitosos años de administración panameña de la vía interoceánica, incluyendo proyectos financiados completamente por Panamá como la ampliación del Canal y los planes para el embalse de Río Indio que, en palabras del mandatario, garantizaría el agua al Canal y a la población sin afectar el tránsito de naves aún en tiempos de sequía.

Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump había tomado la palabra. En el discurso de Trump criticó la política de fronteras abiertas de otros países y la migración irregular, calificando de “infierno” la situación resultante en los países receptores.

En el caso de Panamá, Mulino afirmó que se había logrado resolver la crisis migratoria.

“Esta crisis se resolvió cumpliendo así la promesa de cerrar los pasos ilegales por el Darién. Las consecuencias humanitarias y ambientales fueron extremas. El sufrimiento de mujeres y niños víctimas de abusos y la contaminación de una de las áreas más diversas del mundo aún generan dolor en quienes hemos tenido contacto directo con esta situación”, compartió Mulino. “El drama migratorio fue solucionado, más no las causas que originaron la masiva migración de personas. Que nuestro país haya resuelto este flagelo no significa que debamos cesar en el pedido de respuestas concretas, como en el caso de la frontera entre Haití y República Dominicana, que enfrenta una migración descontrolada que también impacta a toda la región. Es fundamental encontrar soluciones claras, tanto para la crisis haitiana como para el control efectivo del flujo migratorio”, exclamó.

Mulino apuesta al multilateralismo, a la participación en el concierto de naciones para alcanzar objetivos comunes. Considera que precisamente gracias a este tipo de esfuerzos se logró la exclusión de Panamá de “listas discriminatorias” de la Unión Europea y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Ahora, busca una mayor representación del país en el escenario internacional y cuestiona los ataques a la democracia y la libertad de expresión.

“En tiempos de crisis, cuando soplan los vientos de unilateralismo, polarización y fragmentación, Panamá hará oír su voz en defensa del multilateralismo. Panamá seguirá siendo miembro entusiasta de las Naciones Unidas, defensor del derecho internacional e incansable promotor de la paz mundial”, manifestó el mandatario. “Reiteramos el inalienable respeto a la libertad y a la democracia en nuestra región, que sigue sufriendo inestabilidad por parte de quienes no respetan la voluntad popular expresada en las urnas o simplemente no permiten elecciones abiertas y transparentes”, declaró Mulino, sin nombrar un país específico.

Medio Ambiente

En temas ambientales, destacó el compromiso de Panamá a través del Nature Pledge, que llamó una “nueva forma de entender la política ambiental y climática en un marco que una nuestras obligaciones en materia de clima, biodiversidad y tierras en un solo compromiso nacional”.

“El mundo se encuentra hoy entre tres crisis, devastadoras todas, la climática, la de contaminación y la pérdida de biodiversidad, en un escenario de cooperación fragmentado. La respuesta a estas crisis debe ser rápida y solidaria”, afirmó Mulino. Agregó que Panamá se compromete a reducir sus emisiones para el año 2035.

Seguridad

En materia de seguridad, habló sobre el peligro de los carteles de crimen organizado y el narcotráfico como elementos de desestabilización regional, detallando que se han incautado en Panamá 150 toneladas métricas de cocaína y otras drogas en lo que va del 2025.

“Esto nos obliga a redoblar esfuerzos, contar con más cooperación y sumar recursos en una lucha que debe ser una causa común entre todas las naciones del mundo”, subrayó.

Espaldarazo a Japón

Mulino, quien estuvo recientemente de gira en Japón dónde se reunió con autoridades gubernamentales y líderes del sector empresarial para incentivar las inversiones, dedicó parte de su discurso a compartir su solidaridad con el pueblo japonés a 23 años de la admisión de Corea del Norte del secuestro de 17 de sus ciudadanos.

“El mundo necesita saber la verdad para que estos hechos no se repitan. Y Japón merece justicia”, sentenció.

Sueño bolivariano

Para concluir, el presidente recordó que en 2026 se conmemora el bicentenario del Congreso Anfictiónico, celebrado por el libertador Simón Bolívar.

“Su propuesta es un sistema internacional basado en la igualdad soberana de los Estados, la justicia, el derecho y la cooperación internacional para alcanzar fines comunes a los pueblos. Esperamos que esta conmemoración sirva como un nuevo punto de partida en la cooperación internacional que respete y enaltezca los valores de soberanía, paz y coexistencia pacífica que deben guiar nuestro trabajo en este y los demás foros del mundo”, recordó.

