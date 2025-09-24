Presidente Mulino ante la ONU: Los 8 puntos claves del discurso

Sobre todo, subrayó ante el mundo que el Canal pertenece a Panamá. 'La neutralidad es la fórmula más adecuada para proteger la seguridad de nuestro canal, un bien de utilidad global. El Canal de Panamá neutral, abierto al mundo y facilitador de un comercio internacional más integrado, es y seguirá siendo panameño.'<b>6 - Migración</b>De acuerdo a Mulino, la crisis migratoria por Darién está 'resuelta', pero aún quedan desafíos fundamentales por atender. 'Esta crisis se resolvió cumpliendo así la promesa de cerrar los pasos ilegales por el Darién. Las consecuencias humanitarias y ambientales fueron extremas. El sufrimiento de mujeres y niños víctimas de abusos y la contaminación de una de las áreas más diversas del mundo aún generan dolor en quienes hemos tenido contacto directo con esta situación', compartió Mulino. 'El drama migratorio fue solucionado, más no las causas que originaron la masiva migración de personas. Que nuestro país haya resuelto este flagelo no significa que debamos cesar en el pedido de respuestas concretas, como en el caso de la frontera entre Haití y República Dominicana, que enfrenta una migración descontrolada que también impacta a toda la región. Es fundamental encontrar soluciones claras, tanto para la crisis haitiana como para el control efectivo del flujo migratorio', exclamó.<b>7- Seguridad</b>El presidente se refirió también al flagelo del narcotráfico, advirtiendo que representa una amenaza para la vida de las personas y un riesgo de inestabilidad en la región a través de los carteles de crimen organizado.