Sabores de Colón generó más de $400.000 en pro de emprendedores

La segunda edición del festival gastrónomico Sabores de Colón, que se realizó el pasado fin de semana, logró superar ventas por $400.000, tras registrar el récord de 50.000 visitantes.

Los ingresos, que se dieron en beneficio de los más de 250 emprendedores colonenses que exhibieron y comercializaron sus productos, manifestó un efecto multiplicador sobre la economía colonense.

De acuerdo con Michael Chen, cofundador de la Fundación Reto Por Colón, que está detrás de Sabores de Colón, cada ingreso representó un impacto vital para los emprendedores colonenses que pudieron potenciar sus negocios y proyectos,ampliando su clientela y fortaleciendo su presencia.

“Logramos ventas apunta de raspado, chicheme con helado y plantita, por mencionar algunos productos. Cada emprendedor vendió entre $1.000 a $2.000. Si tú agarras y multiplicas más o menos $1.500 por los 250 emprendedores, ahí más o menos tú tienes la cifra”, destacó Chen, quien además aclaró que había emprendedores gastrónomico, sino también artesanos, vendedores de frutas y legumbres, entreotros sectores.

Para Chen, más allá de la derrama directa, Sabores de Colón manifestó un efecto multiplicadorsobre la economía colonense, al aumentar la demanda de servicios de alimentacióncomplementaria, transporte privado y público (Uber, taxis, buses), así como insumos,logística para montaje y desmontaje, limpieza y más. Este dinamismo, dijo, contribuyó abeneficiar a diversos sectores y comercios asociados al evento.

“Este evento no solo exhibe la diversidad y calidad de nuestraoferta colonense, sino que también representa una herramienta clave para eldesarrollo económico de Colón”, subrayó.

Con la vista puesta en el futuro para continuar impulsando la economía y cultura local, Sabores de Colón ya tiene dos fechas confirmadas, siendo el 27 y 28 de febrero de 2026, en la Ciudad de Colón, en el Centro de Arte y Cultura.