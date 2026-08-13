¿Salida al conflicto comercial? Panamá examina la propuesta de Costa Rica

Después de más de siete años de disputa comercial y con una apelación pendiente debido a la inoperatividad del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Panamá y Costa Rica vuelven a explorar una posible salida. La propuesta costarricense plantea dos arreglos paralelos y recurrir a un arbitraje de la OMC, pero Panamá aún no ha definido si acepta la fórmula. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó durante una reunión con la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, que Panamá recibió la propuesta presentada por Costa Rica el 5 de agosto. “Hemos recibido la propuesta presentada por Costa Rica y será evaluada con la debida profundidad técnica, comercial y jurídica. Panamá seguirá conduciendo este proceso con firmeza, respeto y una visión de beneficio mutuo”, afirmó Moltó, en la primera reunión de ambos ministerios tras el inicio del gobierno de Laura Fernández Delgado. La propuesta costarricense busca resolver de forma definitiva las diferencias comerciales entre ambos países mediante dos instrumentos. El primero consiste en un memorando de entendimiento que respondería a las preocupaciones expresadas por Panamá sobre algunos productos de interés para sus exportadores. Costa Rica se comprometería a realizar las gestiones necesarias para atender las solicitudes de exportación que Panamá desee presentar, con el acompañamiento de un organismo internacional para generar mayor confianza en el procedimiento. El segundo arreglo busca atender las preocupaciones de Costa Rica. Ambos gobiernos se comprometerían a acudir a un arbitraje de la OMC para que examine la apelación presentada por Panamá contra el fallo que condenó las restricciones que impiden a Costa Rica exportar a Panamá. Los dos países asumirían el compromiso de respetar el resultado de los árbitros internacionales.

El origen de la controversia

La diferencia comercial comenzó en enero de 2019, cuando Panamá empezó a adoptar una serie de medidas que restringieron el acceso de productos costarricenses a su mercado, entre ellos banano, plátano, fresas, piña, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo y productos lácteos. Según los registros de la OMC, el diferendo se concentra en cuatro medidas específicas adoptadas por Panamá entre enero de 2019 y junio de 2020. Entre ellas figuran la restricción a la importación de fresa fresca en enero de 2020 por la presunta detección del plaguicida Oxamilo; el bloqueo, desde junio de 2020, a productos lácteos y cárnicos provenientes de 16 establecimientos costarricenses tras la no renovación de sus aprobaciones sanitarias; la restricción a la piña fresca en enero de 2019 por el riesgo de la cochinilla rosada del hibisco; y el freno a la importación de plátano y banano frescos en octubre de 2019 para revisar los requisitos frente al riesgo de la plaga Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical. Costa Rica inició en 2021 un litigio ante la OMC mediante el mecanismo de solución de diferencias. En diciembre de 2024, un grupo especial emitió un laudo favorable a Costa Rica, posteriormente ratificado en junio de 2025 por el Órgano de Solución de Diferencias. Panamá presentó el 24 de enero de 2025 una apelación contra el fallo, argumentando que el informe no se ajustaba a sus normativas sanitarias. Sin embargo, el Órgano de Apelación de la OMC permanece sin funcionar desde diciembre de 2019, debido a la falta de miembros suficientes, lo que dejó el proceso en un limbo jurídico. La propuesta de Costa Rica intenta precisamente superar ese obstáculo mediante un arbitraje que permita examinar la apelación, sin depender de que el Órgano de Apelación reanude sus funciones.

Reciprocidad, el punto clave para Panamá

La discusión, sin embargo, no se limita al mecanismo jurídico para resolver la controversia. Moltó ha reiterado que Panamá está dispuesto a negociar, pero bajo condiciones de igualdad y estricta reciprocidad, con protección para el productor nacional. “Queremos igual cantidad de reglas para ambas naciones”, ha señalado el ministro, al explicar que Panamá busca establecer condiciones apropiadas para que ambos países definan, de la misma forma y bajo las mismas condiciones, las reglas para la aprobación de plantas y la introducción de sus productos. Moltó también ha advertido que existen plantas panameñas que durante décadas vendieron sus productos en Costa Rica y que actualmente no pueden hacerlo. “Nuestro sector productivo también merece respeto. Lo vamos a cuidar”, afirmó, al subrayar que esa es una de las instrucciones del Gobierno. La preocupación por el desequilibrio comercial también es compartida por el sector industrial panameño. Consultado por La Estrella de Panamá sobre la propuesta costarricense de recurrir a un arbitraje especial para destrabar el litigio y sus posibles efectos para el sector, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, señaló que el sector privado panameño ha enfrentado una relación comercial “claramente desfavorable” con Costa Rica. De acuerdo con las cifras citadas por Jurado, en 2025 Panamá registró exportaciones hacia Costa Rica por $41.4 millones, frente a importaciones por $458.1 millones. Esto representa un déficit comercial superior a $416 millones y una relación de aproximadamente 10 a 1 a favor de Costa Rica. Ante este escenario, Jurado consideró positivo cualquier mecanismo que permita abordar las diferencias mediante el diálogo y encontrar soluciones que generen condiciones más equilibradas entre ambos países. A su juicio, un eventual arbitraje debería contribuir a destrabar las barreras que actualmente limitan el acceso de productos panameños al mercado costarricense y favorecer una relación comercial más recíproca. Para el sector industrial, avanzar en esa dirección podría traducirse en mayores oportunidades de acceso a un mercado cercano, particularmente para productos que han enfrentado dificultades para ingresar o mantenerse en Costa Rica. El punto central, sostuvo Jurado, es que cualquier solución preserve los intereses de Panamá y permita a los productores competir bajo condiciones justas y previsibles. Así, la discusión sobre la propuesta costarricense incorpora una dimensión que trasciende el litigio ante la OMC: el desafío de corregir una relación comercial que el sector privado panameño considera desequilibrada.

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