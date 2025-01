Se inicia en Panamá el primer Foro Económico de CAF 2025

Con el lema “¿Cómo retomar la senda del crecimiento?”, durante dos días se desarrolla en Panamá, el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025, un evento de alto nivel organizado por el CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- que reunirá a figuras claves de la política, la economía y el sector privado en la región.

El evento abarca una serie de foros donde discutirán las estrategias que promuevan en la región el desarrollo económico sostenible, con un enfoque en la inversión de impacto, transición energética verde, digitalización e infraestructura.

La idea de los foros es que los expertos propongan soluciones para contrarrestar la baja inversión, la desigualdad y los efectos del cambio climático, así como el papel clave del sector privado para impulsar el desarrollo sostenible y la innovación en la región. La temática principal aborda cómo superar el estancamiento económico y aprovechar las ventajas competitivas de la región.

Calificada como la región más desigual del mundo, América Latina y el Caribe crecerá este 2025 un 2,5 % apenas 0,4 puntos porcentuales por encima que en 2024, que se situó en 2,1 % y 0.7 puntos porcentuales por debajo del promedio global estimado en 3,2 %, según el Informe de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, de octubre 2024. La razón de ese crecimiento económico se debe a que no es cíclico.

En el acto de inauguración, el presidente de la Republica, José Raúl Mulino, se refirió al cónclave, como “el Davos de América Latina”. “Ante los cambios de políticos, nuestros países deben potenciar sus activos, aportar por el desarrollo sostenible, agregar valor a través de la educación y la innovación para garantizar el el crecimiento interno y potencial en comercio mundial. Tenemos el enorme desafío de garantizar un estado presente porque no todo puede quedar a merced del mercado, pero a la vez, debe ser un estado que no estorbe, que garantice oportunidades, pero también que no sea un freno a la iniciativa privada. Los estados gordos son No se puede maquillar ineficiencia con gasto público excesivo”, dijo el mandatario panameño.

“Nuestros países no cuentan con recursos para estos cambios necesarios y es allí que el CAF se transforma en la herramienta sin la cual las ideas no salen del correcto. Debemos aumentar el financiamiento para fomentar la transformación real, la eficiencia y la facilidad de invertir en mejorar, en lograr que menos burocracia signifique mayor beneficio para las personas y las empresas que cargan con el inmenso poste de la ineficacia gubernamental”, comentó.

Panamá y CAF son aliados desde 1997 y “hoy nuestro compromiso ha sido asegurar que los proyectos financiados sean ejecutados de manera eficiente... cuyo propósito a largo plazo es destinar fondos para financiar programas y proyectos de inversión alineados con las distintas estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo en nuestro país”, agregó el gobernante panameño.

Mulino precisó que en Panamá se manejan operaciones de dos tipos: de cooperaciones técnicas no reembolsables destinadas a sectores de la economía, como la educación, la ciencia y tecnología, transporte, cultura e infraestructura productiva, que hacen un total de $6,4 millones; y operaciones reembolsables de las cuales se puede destacar la línea de crédito comprometida para apoyar a implementar el programa de saneamiento de Panamá en el sector este y oeste, por un monto de hasta $492 millones.

Indicó que ese acuerdo (lo anterior) fue uno de los más innovadores de la región, pues consolida varios préstamos y mejora las condiciones financieras o programas pasados en reforma de de políticas del desarrollo en el sector agroforestal y las emisiones de gases de efecto invernadero de Panamá por $200 millones.

También indicó que actualmente se da seguimiento a diversas operaciones reembolsables que totalizan $869 millones, cuyos fondos promueven las distintas áreas de acción de cooperación y fomento, como: ambiente y cambio climático, desarrollo urbano, energía, ciencia e investigación, transporte, salud, educación, transformación.

En tanto, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, dio las palabras de apertura donde resaltó que la región de América Latina y el Caribe tiene grandes contrastes, en términos de un vaso medio lleno y un vaso medio vacío.

Explicó que un vaso medio lleno porque hace un par de años el Real Instituto Elcano en España publicó un reporte de ¿por qué importa América Latina? y recogía los vasos, los elementos de ese vaso medio lleno, aborda el progreso económico, resiliencia frente a crisis externas, inflaciones controladas, ancladas, finanzas públicas relativamente saneadas y por supuesto la reducción en la frecuencia de la crisis.

Sin embargo, la región también está en un vaso muy vacío; y ese pendiente no solo abarca la senda de crecimiento, sino también las tendencias que están canalizando la historia y el progreso de la humanidad.

“Cuando sobrevino la gran crisis del 2008, los gobiernos de América Latina y del Caribe se concentraron casi que exclusivamente en ese problema. Atrapados en esa coyuntura no nos dimos cuenta de la masificación y de los teléfonos inteligentes, de los desarrollos potenciales que se dieron en materia de software y de hardware, y nos distrajimos y nos quedamos bastante rezagados”, acotó Díaz- Granados.

Y, añadió que: “algo similar parece ocurrir en este momento, mientras el resto del mundo atraviesa el umbral de la segunda era de la inteligencia artificial, en la región estamos todavía hablando de crecimiento mediocre, de baja productividad y, por supuesto, de desarrollo elevado. Tenemos el desafío de ponernos al día haciendo las reformas necesarias y una acción coordinada como antídoto a esa dinámica cíclica de nuestra historia en materia de crecimiento”, sostuvo el representante de CAF, en su discurso de bienvenida.

Díaz-Granados acogió la invitación del presidente Mulino y propuso a Panamá como posible sede de la primera cita anual de CAF, gracias a la colectividad y facilidades que ofrece del país.

El primer foro económico de la región contará con la participación de expositores de 15 países, entre ellos altas autoridades de gobiernos latinoamericanos y caribeños, representantes de organismos multilaterales y personalidades influyentes del sector empresarial.

En el acto de inauguraciones estuvieron presentes Santiago Peña, presidente de la República de Paraguay; Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa: Mateo Renzi, ex primer ministro de Italia; Helle Thorning-Schmidt: ex primera ministra de Dinamarca; Jeremy Rifkin, reconocido sociólogo y economista; Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y Laura Richardson, general retirada del ejército de los Estados Unidos.

También están en la cita Rachel Adams, directora y fundadora del Global Center of AI Governance; Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe; Andrés Allamand, secretario general Iberoamericano; José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal; Susan Segal, presidenta del Council of the Americas; Núria Vilanova, presidenta de CEAPI y Rebecca Bill Chavez, directora de Diálogo Interamericano.