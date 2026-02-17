Secretaría de Energía planea bajar la luz con licitaciones a largo plazo

En un esfuerzo por despejar las dudas de la ciudadanía sobre los costos de la electricidad, el nuevo secretario de Energía (SNE), Rodrigo Rodríguez, aclaró que la entidad a su cargo no es la responsable de decretar aumentos en la tarifa eléctrica, ya que eso es una competencia que recae constitucional y legalmente sobre la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

Rodríguez enfatizó que, para el primer semestre de 2026, los ajustes ya fueron anunciados oportunamente por la ASEP y que, bajo su gestión, no se han manejado proyecciones ni discusiones sobre incrementos adicionales en el corto plazo.

El secretario explicó que, para entender la factura que llega a los hogares panameños, es necesario desglosar la cadena de valor del sector. Según Rodríguez, el componente más oneroso de la tarifa proviene de los costos de generación, es decir, lo que se le paga a las empresas que producen la electricidad, por encima de los costos de transmisión (transporte) y distribución. Por esta razón, dijo, la estrategia de la SNE no se centra en la fijación directa de precios, sino en “atacar” el origen del costo mediante una planificación más eficiente y competitiva del mercado.

Adelantó que la hoja de ruta para lograr una reducción real en la factura eléctrica se fundamenta en un programa de licitaciones a largo plazo. El objetivo de esta iniciativa es contratar energía a precios fijos y competitivos, blindando al sistema de las fluctuaciones del mercado ocasional y asegurando que las distribuidoras adquieran energía más barata para trasladar ese beneficio al consumidor final. “Lo que estamos buscando son los mejores precios que se puedan obtener para que precisamente se comience a reflejar”, señaló el secretario, quien también hizo un llamado a la gestión de expectativas al advertir que los cambios en el sector energético no son inmediatos.

Rodríguez fue honesto al reconocer que el alivio económico para las familias panameñas es un proceso gradual. “No va a ocurrir de hoy para mañana, eso es imposible, pero sí comenzaremos a ver en el transcurso del tiempo que los precios de la tarifa se estabilicen y que, posiblemente, logremos incluso bajarlos”, aseguró.

Esta visión, aseguró, forma parte del Plan Energético Nacional, que busca diversificar la matriz con fuentes renovables y atraer inversiones que permitan a Panamá dejar de depender de factores externos volátiles, garantizando así una seguridad energética con justicia social.