Sector avícola panameño registra sobreoferta de huevo y consumo per cápita rezagado

El especialista subrayó que el huevo es un producto natural, sin aditivos ni conservantes, con la menor huella de carbono y agua entre las proteínas de origen animal. Además, lo presentó como un alimento de alto valor nutricional, ya que contiene los nueve aminoácidos esenciales, lo que lo convierte en una de las fuentes más completas de proteína. Además, aporta vitaminas A, D, E y B12, junto con minerales como hierro, fósforo y selenio. Uno de sus componentes más destacados, dijo, es la colina, nutriente clave para el desarrollo cerebral y la memoria, especialmente importante en etapas de crecimiento y en adultos mayores.'Tiene todas las vitaminas menos la C. Panamá produce un buen huevo de calidad. Cuando comparas un kilo de huevo con carnes, ves que necesitas cuatro kilos de huevo por uno de res y dos por uno de pollo. Es una proteína económica y completa', agregó.Prida insistió en que un panameño debería consumir al menos un huevo diario, siendo lo recomendable dos, y en casos de actividad física intensa hasta seis. 'Los deportistas de alta competencia comen hasta una docena de huevos por día. El huevo es fácil de cocinar y no tiene desperdicio, porque hasta la cáscara se aprovecha', señaló el especialista, llamando a la industria a impulsar campañas de información para derribar mitos y ampliar su consumo más allá del desayuno, ya que ese es el principal desafío para aumentar el consumo. En el conversatorio también se destacó que el huevo es un aliado contra la inseguridad alimentaria, ya que ofrece proteína de calidad a bajo costo. En comparación con otras fuentes proteicas, el huevo resulta más económico y fácil de incorporar en la dieta diaria. Su versatilidad culinaria lo hace protagonista en desayunos, almuerzos y cenas, adaptándose a diferentes culturas y tradiciones gastronómicas.