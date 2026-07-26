Sector avícola panameño registra sobreoferta de huevo y consumo per cápita rezagado

En Panamá, el consumo per cápita de huevo alcanzó las 205 unidades anuales por persona en 2026, un aumento respecto a las 188 unidades registradas en 2023. Sin embargo, la cifra sigue por debajo de la media regional de 304 unidades y muy lejos de países líderes como México (392), Argentina (336) y Colombia (323). La producción nacional, que en 2023 fue de 764 millones de huevos, refleja un mercado abastecido pero con espacio para crecer en consumo interno. Los datos fueron compartidos en el conversatorio “El consumo diario de huevos nos hace bien”, dictado por Javier Prida, coordinador del Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH) y presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícola (CAPIA), en ciudad de Panamá. Prida destacó que Panamá tiene un enorme potencial de crecimiento, pero enfrenta barreras culturales y mitos. “Hay personas que relacionan el colesterol con el huevo y les decimos que eso es mentira. En Estados Unidos, la Asociación de Cardiología decretó hace más de 20 años que el huevo es amigable al corazón, y hace tres o cuatro años la FDA lo reconoció como un alimento saludable”, explicó.

Valor nutricional

El especialista subrayó que el huevo es un producto natural, sin aditivos ni conservantes, con la menor huella de carbono y agua entre las proteínas de origen animal. Además, lo presentó como un alimento de alto valor nutricional, ya que contiene los nueve aminoácidos esenciales, lo que lo convierte en una de las fuentes más completas de proteína. Además, aporta vitaminas A, D, E y B12, junto con minerales como hierro, fósforo y selenio. Uno de sus componentes más destacados, dijo, es la colina, nutriente clave para el desarrollo cerebral y la memoria, especialmente importante en etapas de crecimiento y en adultos mayores. “Tiene todas las vitaminas menos la C. Panamá produce un buen huevo de calidad. Cuando comparas un kilo de huevo con carnes, ves que necesitas cuatro kilos de huevo por uno de res y dos por uno de pollo. Es una proteína económica y completa”, agregó. Prida insistió en que un panameño debería consumir al menos un huevo diario, siendo lo recomendable dos, y en casos de actividad física intensa hasta seis. “Los deportistas de alta competencia comen hasta una docena de huevos por día. El huevo es fácil de cocinar y no tiene desperdicio, porque hasta la cáscara se aprovecha”, señaló el especialista, llamando a la industria a impulsar campañas de información para derribar mitos y ampliar su consumo más allá del desayuno, ya que ese es el principal desafío para aumentar el consumo. En el conversatorio también se destacó que el huevo es un aliado contra la inseguridad alimentaria, ya que ofrece proteína de calidad a bajo costo. En comparación con otras fuentes proteicas, el huevo resulta más económico y fácil de incorporar en la dieta diaria. Su versatilidad culinaria lo hace protagonista en desayunos, almuerzos y cenas, adaptándose a diferentes culturas y tradiciones gastronómicas.

Rol económico

América Latina produce más de 195,752 millones de huevos al año, lo que equivale a 6,293 huevos por segundo. Brasil, México y Colombia concentran casi el 70 % de la producción, mientras que Argentina lidera el consumo con 398 huevos por persona al año. A pesar de la magnitud productiva, solo el 0.8 % de los huevos latinoamericanos se exportan, lo que evidencia que la mayoría se destina al consumo interno, reforzando su papel en la seguridad alimentaria y en la economía doméstica. El huevo se posiciona como una proteína estratégica por su bajo costo relativo frente a otras carnes. Según Prida, la relación de precios muestra que se necesitan cuatro kilos de huevo para igualar uno de carne de res y dos para uno de pollo, lo que lo convierte en una alternativa económica para las familias. Este factor lo hace especialmente relevante en un contexto de inflación alimentaria global.

Sobreoferta

La visión local fue aportada por Luis Castroverde, presidente de Anavip, quien explicó que en 2026 la producción de pollo y huevo ha registrado una sobreoferta en ambos rubros, lo que ha impactado directamente en los precios. “Sabemos que producto de este comportamiento los precios han estado a la baja. Eso para el consumidor es buena noticia. Al mes de junio la producción estaba alrededor de un 6 % más y definitivamente el mercado está totalmente abastecido”, señaló. Castroverde advirtió que, aunque Panamá mantiene una producción competitiva, los costos empiezan a subir por factores externos. “Hemos tenido un año de materias primas con precios estables, pero producto del Medio Oriente el precio del maíz, la soya y el combustible han empezado a subir. Somos una industria con una red de distribución que hace que los costos se sientan en energía y transporte”, explicó. El presidente de Anavip resaltó que el huevo y el pollo siguen siendo las proteínas más económicas para los consumidores panameños. “Nos sentimos satisfechos de abastecer la demanda con productos de calidad. Tenemos una envidia sana respecto a otros países que nos superan en consumo de huevo. Nuestra principal debilidad es que el panameño identifica el consumo de huevo solo para el desayuno. Nos falta llenar los espacios de las otras comidas para aumentar el consumo”, puntualizó. Castroverde reconoció además el surgimiento de nuevos emprendimientos y pequeños productores en los últimos años, lo que ha fortalecido la oferta nacional. “Por ese lado no hay ningún tipo de limitante y hay suficiente oferta. Esperemos ver a fin de año cómo se comporta la producción y el mercado”, concluyó.

Luis Castroverde Presidente de Anavip Nuestra principal debilidad es que el panameño identifica el consumo de huevo solo para el desayuno. Nos falta llenar los espacios de las otras comidas para aumentar el consumo”,