Sin luz verde: Panamá espera respuesta de Canadá para autorizar vuelos a Toronto por el Mundial 2026

Copa Airlines y la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá se mantienen a la espera de una respuesta por parte de Canadá para la autorización de vuelos especiales adicionales entre Panamá y Toronto, solicitados ante el aumento de la demanda de viajeros por los compromisos deportivos de la selección nacional durante la Copa del Mundo.

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, informó que la aerolínea presentó a inicios de enero de 2026 sus contrargumentos ante la Autoridad Aeronáutica de Canadá, explicando la necesidad de habilitar estos vuelos. Sin embargo, el 13 de enero recibieron una respuesta negativa, en la que se indicó que no existía un acuerdo con los operadores locales, lo que impedía una aprobación favorable.

Ante este escenario, Heilbron explicó que el 19 de enero la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, a través de su director Rafael Bárcenas, elevó una nueva solicitud formal, esta vez de gobierno a gobierno, reiterando la petición de los vuelos. “Estamos en espera de que Canadá responda a esa solicitud”, señaló el ejecutivo durante una entrevista en el programa Tiempo Extra.

Heilbron detalló que la aerolínea mantiene una postura optimista y que la solicitud contempla alrededor de 60 vuelos, programados en un período de dos semanas, coincidiendo con los dos partidos que disputará Panamá. Aclaró que esta cifra representa un techo estimado de la demanda y que, de no generarse suficientes reservas, la operación sería ajustada.