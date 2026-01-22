Sin luz verde: Panamá espera respuesta de Canadá para autorizar vuelos a Toronto por el Mundial 2026

Copa Airlines y la <b>Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)</b> de Panamá se mantienen a la espera de una respuesta por parte de Canadá para la autorización de <b>vuelos especiales adicionales entre Panamá y Toronto</b>, solicitados ante el aumento de la demanda de viajeros por los compromisos deportivos de la selección nacional durante la <b>Copa del Mundo</b>.El presidente ejecutivo de Copa Airlines, <b>Pedro Heilbron</b>, informó que la aerolínea presentó a inicios de enero de 2026 sus contrargumentos ante la Autoridad Aeronáutica de Canadá, explicando la necesidad de habilitar estos vuelos. Sin embargo, el <b>13 de enero</b> recibieron una respuesta negativa, en la que se indicó que no existía un acuerdo con los operadores locales, lo que impedía una aprobación favorable.Ante este escenario, Heilbron explicó que el <b>19 de enero</b> la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, a través de su director <b>Rafael Bárcenas</b>, elevó una nueva solicitud formal, esta vez <b>de gobierno a gobierno</b>, reiterando la petición de los vuelos. 'Estamos en espera de que Canadá responda a esa solicitud', señaló el ejecutivo durante una entrevista en el programa <i>Tiempo Extra</i>.Heilbron detalló que la aerolínea mantiene una postura optimista y que la solicitud contempla <b>alrededor de 60 vuelos</b>, programados en un período de <b>dos semanas</b>, coincidiendo con los dos partidos que disputará Panamá. Aclaró que esta cifra representa un techo estimado de la demanda y que, de no generarse suficientes reservas, la operación sería ajustada.