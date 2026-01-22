  1. Inicio
Sin luz verde: Panamá espera respuesta de Canadá para autorizar vuelos a Toronto por el Mundial 2026

El funcionario aclaró que la solicitud no implica un aumento permanente de frecuencias.
JUNO KWON | Pixabay
Emiliana Tuñón
  • 22/01/2026 13:58
Heilbron detalló que la aerolínea mantiene una postura optimista y que la solicitud contempla alrededor de 60 vuelos.

Copa Airlines y la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá se mantienen a la espera de una respuesta por parte de Canadá para la autorización de vuelos especiales adicionales entre Panamá y Toronto, solicitados ante el aumento de la demanda de viajeros por los compromisos deportivos de la selección nacional durante la Copa del Mundo.

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, informó que la aerolínea presentó a inicios de enero de 2026 sus contrargumentos ante la Autoridad Aeronáutica de Canadá, explicando la necesidad de habilitar estos vuelos. Sin embargo, el 13 de enero recibieron una respuesta negativa, en la que se indicó que no existía un acuerdo con los operadores locales, lo que impedía una aprobación favorable.

Ante este escenario, Heilbron explicó que el 19 de enero la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, a través de su director Rafael Bárcenas, elevó una nueva solicitud formal, esta vez de gobierno a gobierno, reiterando la petición de los vuelos. “Estamos en espera de que Canadá responda a esa solicitud”, señaló el ejecutivo durante una entrevista en el programa Tiempo Extra.

Heilbron detalló que la aerolínea mantiene una postura optimista y que la solicitud contempla alrededor de 60 vuelos, programados en un período de dos semanas, coincidiendo con los dos partidos que disputará Panamá. Aclaró que esta cifra representa un techo estimado de la demanda y que, de no generarse suficientes reservas, la operación sería ajustada.

Autoridad Aeronáutica Civil solicita a Canadá autorización para vuelos adicionales a Toronto

Por su parte, la Autoridad Aeronáutica Civil confirmó que Panamá busca la autorización canadiense para habilitar estos vuelos especiales temporales, con el fin de responder al incremento de viajeros que se trasladarán a Toronto para apoyar a la selección nacional.

El director de la AAC, Rafael Bárcenas, señaló en declaraciones a TVN Noticias que desde el año pasado Panamá ha intentado ampliar las frecuencias aéreas con Canadá, sin resultados concretos. Actualmente, el país cuenta con 14 frecuencias semanales, distribuidas en siete vuelos a Montreal y siete a Toronto, las cuales ya se encuentran completamente utilizadas.

Bárcenas explicó que el lunes se presentó una solicitud formal entre gobiernos para la aprobación de los 60 vuelos adicionales y que las autoridades canadienses confirmaron la recepción del pedido. Indicó además que el memorando de entendimiento bilateral establece que este tipo de gestiones debe realizarse directamente entre ambos Estados.

El funcionario aclaró que la solicitud no implica un aumento permanente de frecuencias, sino vuelos especiales de ida y vuelta exclusivamente para el periodo del Mundial. Por el momento, los vuelos no cuentan con la aprobación oficial, mientras Panamá espera una respuesta definitiva de Canadá.

