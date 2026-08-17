Sólo 6,300 asegurados hicieron cambios en Mi Retiro Seguro

El proceso de transición hacia el nuevo sistema de capitalización con garantía solidaria, a través de ‘Mi Retiro Seguro’, avanza con fuerza en la Caja de Seguro Social (CSS). Según informó Ámbar Moreno, directora nacional de proyectos de la Dirección Ejecutiva Nacional de Innovación y Transformación, hasta la fecha más de 6,300 asegurados han formalizado el cambio de programa de jubilación, mientras otros han decidido permanecer en los esquemas anteriores. Moreno explicó que actualmente existen tres grupos de asegurados: quienes permanecen en el sistema de beneficio definido, los que optaron por quedarse en el sistema mixto —principalmente aquellos con menos de seis años para jubilarse— y los que decidieron migrar al nuevo esquema de capitalización. “Del primero de agosto a la fecha han ingresado más de 1 millón de asegurados a la plataforma de Mi Caja Digital; de ese total, 300,000 han utilizado el módulo Mi Retiro Seguro para proyectar pensiones, validar salarios y descargar un PDF con su decisión”, detalló.

La directora destacó que el flujo de interacción ha sido “bastante alto”, tanto en agencias como en la plataforma digital, lo que obligó a la institución a ampliar servidores y bases de datos para atender la demanda. Recordó que el plazo para realizar el cambio vence el 18 de agosto, y que quienes no formalicen su decisión permanecerán automáticamente en el sistema en el que se encuentran. Entre las principales consultas de los asegurados se encuentran la recuperación de contraseñas, actualización de correos electrónicos y validación de datos de afiliación. Moreno subrayó la importancia de que cada persona verifique su historial salarial y proyecte su pensión antes de decidir, evitando cálculos externos que no reflejen su situación particular. “Todos los asegurados tenemos distintos historiales de salario y laborales, por eso es fundamental usar la herramienta oficial”, puntualizó.

La funcionaria también señaló que aún quedan más de 50,000 asegurados del sistema mixto próximos a jubilarse que no han tomado una decisión. En estos casos, si no realizan ningún trámite, permanecerán automáticamente en el sistema mixto. “Todavía tienen la oportunidad de ingresar a la herramienta, validar sus aportes y decidir si les conviene permanecer o cambiarse al nuevo sistema”, enfatizó Moreno. En cuanto a las cifras, Moreno indicó que alrededor de 3,000 asegurados provenientes del sistema de beneficio definido ya optaron por el nuevo esquema de capitalización, mientras que otros 3,000 del sistema mixto también realizaron el cambio. Esto suma más de 6,300 personas que han decidido migrar, aunque la institución aún no ha publicado un desglose detallado por género o edad.