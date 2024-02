Suben los precios del bloque, el cemento y el hormigón

Los precios de algunos materiales de contrucción, disponibles en los distritos de Panamá y San Miguelito, mostraron un incremento interanual en enero 2024 en contraste con su similar de 2023, según el índice de precios al por menor de los principales materiales de construcción (IPMC), del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

De acuerdo con las cifras oficiales, el precio del ciento de bloque de cemento N.º 4 subió 3,1%, el de hormigón premezclado (metro cúbico) 2,8% y el del saco de 94 libras de cemento gris 1,7%.

Entre los enseres de construcción, cuyos índices registraron descensos en sus precios se encuentran: cinc No. 26 ondulado galvanizado (pie) 21,6%, carriola No. 4 (pie) 19,6%, tubería plástica de PVC (tramo de 10 pies) 12,0%, cable eléctrico stranded No. 12 (pie) 9,1%, varilla de acero de media pulgada (tramo de 30 pies) 7,6% y tomacorriente para cajilla polarizada (cada uno) 2,1%. Por su parte, la madera de espavé sin cepillar, la arena, la piedra No. 4 y el bloque de arcilla No. 4 no mostraron variación.

Al comparar los IPMC de enero de 2024 con los registrados el pasado mes de diciembre, se tiene que el índice de precio que aumentó fue el de hormigón premezclado (metro cúbico) 1,9%. Los otros 12 materiales no presentaron variación en los precios en el período referido.